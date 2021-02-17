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13 şehidin katili işte o alçak!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Meclis´te düzenlenen özel oturumda, Gara´da 13 vatandaşı şehit eden PKK´lı teröristin kimliğini açıkladı. Bakan Akar sözde mağara sorumlusu `Sorej´ kod adlı Kamuran Ataman isimli teröristin turuncu listede arandığını bildirdi

BAKAN AKAR AÇIKLADI! Son dakika... 13 şehidin katili alçak terörist belli oldu! - Haberler
13 şehidin katili işte o alçak!
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DHA

Türkiye'yi yasa boğan ve 13 sivil vatandaşımızın şehit olmasıyla sonuçlanan Gara katliamıyla ilgili dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Meclis'te, muhalefet partilerine operasyonla ilgili bilgi vermişti.

'TURUNCU' LİSTEDEKİ KAMURAN ATAMAN

DHA'da yer alan habere göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Meclis´te düzenlenen özel oturumda, Gara´da 13 vatandaşı şehit eden PKK´lı teröristin kimliğini açıkladı. Bakan Akar sözde mağara sorumlusu `Sorej´ kod adlı Kamuran Ataman isimli teröristin turuncu listede arandığını bildirdi.

BİRÇOK KATLİAMA KATILDI

Bakan Akar, saldırıyı düzenleyen teröristin 2017´den önce Beytüşşebap bölgesinde birçok katliama katıldığını ve buradan bir şekilde kaçarak Kamışlı´da, Derik´te 2017-2018 yıllarında sözde cephe sorumlusu olarak görev yaptığını bildirdi.

TESLİM OLAN TERÖRİST BİLGİ VERDİ

Bakan Akar, teröristin hastalandığı ya da yaralandığı için Derik´ten Gara´ya gönderildiğini bildirdi. Bakan Akar, operasyon sırasında teslim olan teröristin ifadesine göre, sözde mağara sorumlusu olan terörist Kamuran Ataman´ın 13 vatandaşın şehit edilmesinden sorumlu olduğunu bildirdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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