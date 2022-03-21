İşte Putin'in bir günü: Her yemek öncesi zehir testi 0:00 / 0:00

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İngiliz basını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in günlük rutinini paylaştı.

Daily Star'ın Ben Judah'a dayandırdığı habere göre Putin saat 12'de ve yemekten hemen sonra yataktan kalkmayı seviyor. Kahvaltısında da süzme peynir ile birlikte her zaman bir omlet veya yulaf lapası oluyor. Ancak Putin'in en sevdiği kahvaltı türü bir tabak bıldırcın yumurtası ve meyve suyu.

Putin'in yediği her şeyde olduğu gibi, bir gıda test cihazı ile yediği tüm yemeklerde zehir olup olmadığı test ediliyor.

Putin'in asistanlarına göre, günün ilk öğününü, iki saatlik bir yüzmeden önce bir yudum kahve izliyor ve bu süre zarfında Putin 'düşüncelerini netleştirip' zihnini arındırıyor.

Putin’in yüzme rutini sonrası bilgisayar veya laptop'un olmadığı çalışma odasına geçip brifing notları ve günlük gazeteleri takip ettiği belirtiliyor. Putin'in Kommersant'ta Andrey Kolesnikov tarafından onun hakkında kaleme alınan köşe yazılarını okumayı çok sevdiğini ve her zaman sonuna kadar okuduğu da ayrıca ifade ediliyor.

Gün içeisinde de vüvenlik endişeleri nedeniyle sabit hatlı telefondan görüşmelerini gerçekleştiren Putin, bunun dışında her şeyi ekibi ile birlikte kırmızı klasörlerde kağıt üzerinde yürütüyor.

Eski Sovyetler Birliği'nde ve Rusya'da yayınlanan günlük gazete Pravda, Putin'in domates, salatalık ve maruldan oluşan süper sağlıklı bir diyete bağlı kaldığını iddia ediyor. Putin'in koyun etini diğer etlerden daha çok sevmesine rağmen tercihinin balık olduğu ifade edilirken, tatlıların tamamen menüden çıktığı biliniyor.

Rusya ziyaretlerinde Putin'in meyve yediği ve Kafkas Dağları'nın meşhur içeceği kefir içtiği ifade ediliyor.

Eski eşi Ludmila Putina'ya göre Putin'i mutfak masasında bir bardak kefirle beklemek, dikkatini çekmenin denenmiş ve test edilmiş bir yöntemiydi.