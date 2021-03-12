Enerji KİT'lerinde yeniden yapılandırma 0:00 / 0:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 15.00’te "Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı"nda bir süredir hazırlığı yapılan ekonomik paketi açıklayacak. Makroekonomik istikrar ve yapısal politikaların yer alacağı pakette, bazı KİT’lerin yapısal dönüşümüne ilişkin atılacak adımlara da yer verilmesi bekleniyor. Bunların arasında enerji KİT’leri önemli bir yer tutuyor.

GAZ SEKTÖRÜ

Türkiye’de, yılda 45-50 milyar metreküp dolayında doğal gaz tüketiliyor. Türkiye, boru hatları üzerinden uzun dönemli “al ya da öde” yaptırımına bağlanan sözleşmeler yoluyla Rusya, İran, Azerbaycan’dan gaz ithal ediyor. Belli bir miktar da sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithal ediyor.



Türkiye’nin, yıl sonunda uzun dönemli, fiyatı petrole göre değişen (artan ya da azalan) boru hatları üzerinden gaz ithalatını ön gören sözleşmelerinden 16 milyar metreküplük bölümü sona eriyor. Enerji yönetimi, yeni dönemde daha esnek fiyat ve alım koşullarının geçerli olacağı gaz piyasası hedefliyor. Yeni sözleşmeler ya da ithalat da bu hedefe uygun gerçekleştirilecek.

Bu süreçte bir dizi yeni adım atılıyor ve atılacak. Doğal gaz piyasasının “başat” aktörü olan BOTAŞ’ın yeniden yapılandırılması önemli bir başlık olarak öne çıkıyor.

BUGÜN AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün açıklayacağı pakette, aralarında BOTAŞ’ın da bulunduğu bazı enerji KİT’lerinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin çalışmalara yer verilmesi bekleniyor.

BOTAŞ, temelde doğal gaz alım ve satım ile gaz iletim şebekesinin işletilmesinden sorumlu... Reform paketi kapsamında BOTAŞ’ın ayrıştırılmasına ilişkin ayrıntıların da kamuoyu ile paylaşılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

TCDD’YE “HOLDİNG”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da TCDD’nin de yeniden yapılandırılmasına yönelik bir çalışma yürütüyor. TCDD’nin; yük, yolcu, araç ve altyapı inşa faaliyetlerinin “holding” çatısı altında bir araya getirilebileceği ifade ediliyor.

TCDD, bir süre önce “altyapı” ve “taşımacılık” olmak üzere iki ayrı genel müdürlüğe ayrılmıştı.

Kaynaklar, KİT’lerin daha “etkin ve verimli” bir yapıya kavuşturulması amacıyla söz konusu yapılandırmanın ön görüldüğünü söyledi.



MADENCİLİK SEKTÖRÜ

Pakette, madencilik sektörüyle ilgili de bazı başlıklara yer verilebileceği kaydediliyor. Salgın döneminde başta altın olmak üzere değerli metal ve maden fiyatları uçtu. “Çevreyle barışık” madencilik faaliyetlerinin önemi bir kez daha görüldü.

Türkiye’nin maden üretimi, talebin ya da tüketimin çok altında seyrediyor. Yıllık üretim 800 milyon ton dolayında bulunuyor. İhracat yıllık 4-5 milyar dolar, buna karşılık ithalat 20 milyar doları aşkın. Zaman zaman 25 milyar doları buluyor.

Madenciliğin, Gayri Safi Milli Hasıla’ya (GSMH) katkısı sadece yüzde 1.

Sektörde 6 bin 600 işletme var, toplam istihdam da 123 bin.