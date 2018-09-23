Türkiye'nin en seçkin ve üstün yetenekli askerleri arasında gösterilen, ulusal ve uluslararası birçok harekatta Türk milletinin göğsünü kabartan sualtı taarruz (SAT) komandoları, disiplinden taviz vermeyen askeri kabiliyetleriyle dosta güven, düşmana korku salıyor.

GÜNDE 15 SAAT EĞİTİM ALIYORLAR

Türk Deniz Kuvvetleri personeli olan subay ve astsubaylar arasından zorlu eğitim sürecinin ardından seçilen SAT komandoları, eğitimlerini aralıksız sürdürüyor.

Zorlu sınavların ardından aldıkları eğitimlerle yüksek seviyede kara ve deniz fizik kondisyonu, baskı altında görevini icra edebilme, yakın dövüş teknikleri, esaretten kurtulma, rehine kurtarma, teçhizatlı olarak arazide uzun mesafe intikal ve hedef bulma gibi kabiliyetleri kazanan SAT timleri, günde yaklaşık 15 saat eğitim alıyor.

SU ALTINDA BİLE İZ BIRAKMADAN OPERASYON

Vatan toprağının her bir karışında düşmana korku salan Türkiye'nin ilk ve tek deniz komandoları, taktiksel zeka ve kabiliyetleriyle göz dolduruyor.

Bugüne kadar birçok zorlu ve stratejik görevi başarıyla yürüten SAT'lar, su altında bile iz bırakmadan ulaştıkları hedeflerini kısa sürede etkisiz hale getirebiliyor.

'SİNSİ TAARUZ', 'BASKIN' VE 'SABOTAJ' DÜZENLEYEBİLİYOR

Hava, kara, deniz ve sualtı intikal yöntemleriyle düşman hatlarının ilerisine sızarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin menfaatleri doğrultusunda verilen emirleri yerine getirmeye programlanan SAT timleri, düşmanın yüzer ve kıyı hedeflerine "sinsi taarruz", "baskın" ve "sabotaj" düzenleyebiliyor.

KESKİN NİŞANCILIKTA GIPTAYLA BAKILIYORLAR

Bot üzerinde de operasyonel faaliyet icra edebilen deniz komandoları, keskin nişancılıkta da gıptayla bakılan askerler arasında yer alıyor. Deneyimli askerlerden oluşan deniz komandoları, gözle görülmesi güç uzak hedefleri de başarıyla vurabiliyor.

UZUN MESAFEDEN KÜÇÜK HEDEFLERİ TAM İSABETLE VURDULAR

Sualtı Taarruz Grup Komutanlığı bünyesindeki SAT timleri Beykoz'daki eğitimlerinde uzun mesafedeki küçük hedefleri belirlenen noktalardan tam isabet vurdu.

Parkur faaliyetlerini de başarıyla geçen komandolar, denizde manevra kabiliyeti yüksek botlarla çıkarma yaparken, sualtı yüzücüleriyle de hedeflerine gizlice ulaştı.

Operasyonel faaliyetleri "tim" olma bilinciyle büyük bir özveriyle gerçekleştiren SAT timleri, eğitim alanındaki bir yerleşim yerine de saldırı gerçekleştirerek, simülatördeki terör unsurlarını etkisiz hale getirdi.

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