İşte Sivasspor'un iç saha karnesi!

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, bu sezon iç sahada oynadığı 8 lig maçının 1’inden galibiyetle, 5’inden beraberlikle ve 2’sinden de mağlubiyetle ayrıldı. Evinde rakip fileleri 9 kez havalandıran kırmızı-beyazlı ekip, kalesinde ise 9 gol gördü. Sivas temsilcisi, sahasında sadece Giresunspor’u mağlup etti. Yiğidolar, konuk ettiği Hatayspor ve Antalyaspor’a ise kaybetti.

Deplasmanda 3 puan topladı



Sahasında 1 galibiyet, 5 beraberlikle 8 puan toplayan Sivasspor, deplasmanda ise kötü bir grafik sergiledi. Dış sahada 6 maçın 1’inden galibiyetle, 5’inden ise mağlubiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılar, 3 puan elde edebildi. Deplasmanda Yiğidolar, 6 maçta 4 gol attı, ağlarında 10 gole engel olamadı.

Kırmızı-beyazlıların bu sezon evinde oynadığı 8 lig maçında aldığı skorlar şöyle:



Sivasspor: 1 - Gaziantep FK: 1

Sivasspor: 1 - Alanyaspor: 1

Sivasspor: 0 - Fatih Karagümrük: 0

Sivasspor: 1 - Hatayspor: 2

Sivasspor: 3 - Giresunspor: 0

Sivasspor: 0 - Antalyaspor: 2

Sivasspor: 2 - Ümraniyespor: 2