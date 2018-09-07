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İşte Vida'nın sağlık durumu! Federasyon açıkladı...

Beşiktaş'ın Hırvat oyuncusu Domagoj Vida, Portekiz ile Hırvatistan arasında oynanan hazırlık maçında sakatlandı. 29 yaşındaki oyuncu, sahadan sedye ile çıkarıldı ve 35. dakikada yerine Tin Jedvaj oyuna girdi. Maç sonrası Hırvatistan Federasyonu Vida'nın son durumu hakkında açıklamada bulundu...

07 Eylül 2018 Cuma, 11:30:59 | Güncelleme:

Beşiktaş'ın iki stoperi Pepe ve Vida, Portekiz ile Hırvatistan arasında oynanan hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

1-1 berabere biten mücadelede siyah beyazlı ekibin 29 yaşındaki oyuncusu Domagoj Vida, ilk 11'de başladığı karşılaşmanın ilk yarısında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyun alanını sedye ile terk etti.

Hırvatistan 18. dakikada Ivan Perisic'in golü ile 1-0 öne geçerken Portekiz 32. dakikada Pepe'nin attığı golle 1-1'lik beraberliği yakaladı. Bu golün hemen ardından, 34. dakikada, gelişen bir Portekiz hücumunda kayarak yaptığı müdahale sonrasında kaleci Lovre Kalinic'in koluna basması sonrası büyük bir acıyla yerde kalan Vida, sağlık ekiplerinin müdahalesine karşın oyuna devam edemedi ve sedye ile saha dışına çıkarıldı.

HIRVATİSTAN DOKTORUNDAN AÇIKLAMA

Hırvatistan milli takım doktoru Zoran Bahtijarevic maç sonrasında Vida'nın sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Hırvatistan Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinde yayımlanan açıklamada Bahijarevic, saha içinde yapılan ilk teşhiste oyuncunun kolunda ciddi bir yara tespit edilmesine karşın maç sonrasında çekilen röntgeninin ardından Vida'da ciddi bir sakatlığa işaret eden herhangi bir bulguya rastlanmadığını ve deneyimli stoperin kısa bir süre içerisinde sahalara geri dönebileceğini açıkladı.

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