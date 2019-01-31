Osmaniye’nin Toprakkale ilçesine bağlı Tüysüz beldesinde, çalıştığı tekstil fabrikasından motosikleti ile evine dönen Ahmet Ayyıldız, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce dövülerek feci şekilde öldürüldü.

İHA'nın haberine göre gece saatlerinde çalıştığı Osmaniye Organize Sanayi Bölgesinde ki tekstil fabrikasında mesaisi biten Ahmet Ayyıldız motosikleti ile evine dönmek için yola çıktı. Küçük Tüysüz köyü yolunda kimliği belirsiz kişi veya kişilerce önü kesilen Ayyıldız, taşlarla darp edilerek feci şekilde öldürüldü.

TAŞLARLA GÖMÜLMÜŞ

İhbar üzerine olay yerine giden Jandarma ekipleri Ahmet Ayyıldız’ın cesedini yol kenarında üzeri taşlarla gömülmüş şekilde buldu. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ahmet Ayyıldız’ın cesedi kesin ölüm nedenini belirlemek üzere Adana Ali Tıp Kurumuna gönderildi. Jandarma cinayet ile ilgili soruşturması sürerken Ahmet Ayyıldız’ı öldüren kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.