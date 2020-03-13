İstila kelimesi nasıl yazılır, sözlük anlamı nedir? Pek çok kişi yazım kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

İSTİLA NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, istila şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "istıla, ıstila" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı 'istila'dır.

İSTİLA SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

TDK sözlüğüne göre dilimizdeki karşılığı, "yayılma, kaplama, sarma, bürüme" olan istila sözcüğü; askeri litaratürde "bir ülkeyi silah gücüyle ele geçirme" anlamına gelmektedir. İstila sözcüğü, Türkçeye Arapçadan geçmiştir.