2019’da toplam 124.9 milyon TL değerinde 89 projeye destek verecek İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), yeni dönemde genç girişimcilere odaklanacak. Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, İstanbul Valisi ve İSTKA Yönetim Kurulu Başkanı Vasip Şahin, İSTKA’nın kuruluşundan bu yana, 2010-2017 döneminde 569 milyon TL tutarındaki 684 projeye destek verdiğini belirtti. Vasip Şahin, "İnovasyon odaklı, yaratıcı endüstrilerin ekonomideki ağırlığını artıran, üniversite-sanayi iş birliği ve girişimcilik ekosisteminin oluşturulmasına katkı sağlayan çalışmalar ile İstanbul’un küresel rekabet gücünü artırdık" dedi.

2018 ve 2019 yıllarında da 124.9 milyon TL değerinde 89 proje yürüteceklerinin bilgisini veren Şahin, "Böylece 10 yılda 773 projeye 693.9 milyon TL’lik destek vererek İstanbul’un ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına hizmet etmiş olacağız" diye konuştu. Şahin, gerçekleştirilecek 89 projenin 475 proje arasından seçildiğini belirterek, en çok desteği alacak projenin destek tutarının 2 milyon TL olduğunu bildirdi.

YENİLİKÇİLİK VE YARATICILIĞA 66 MİLYON TL

Artık sadece ülkelerin değil şehirlerin de birbirleriyle kıyasıya rekabet içinde olduğunu kaydeden Vasip Şahin, bu amaçla İSTKA olarak Mali Destek Programları kapsamında bu yıl ve 2019’da hayata geçirilecek projelere ilişkin olarak, "Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı ile 66.38 milyon TL bütçeye sahip 37 proje hayata geçecek. Böylece İstanbul’un inovasyon altyapısına, yenilikçiliğine, teknolojik gelişmesine, sanayi üretim yapısının dijital dönüşümüne, yaratıcı endüstrilere ve üretimde katma değerin artırılmasına katkı sağlanacak" dedi.

Projelerden örnekler paylaşan İstanbul Valisi ve İSTKA Yönetim Kurulu Başkanı Vasip Şahin, "İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin hayata geçireceği 'Nesnelerin İnterneti Ekosistemi Güvenlik Test ve Değerlendirme Merkezi' ile Türkiye’de nesnelerin interneti üreticilerinin ilgili cihaz ve yazılımlarının güvenlik testlerini İstanbul’da yaptırabilmesini sağlayacağız. İSKİ’nin projesi olan 'Yenilenebilir Enerji Üretiminde Yenilikçi Proseslerin Geliştirilmesi' projesiyle de İSKİ-İTÜ iş birliğiyle üretim teknolojilerinin yerli üretimi, pilot tesislerin kurulması ve yenilikçi enerji üretim proseslerinin geliştirilmesi sağlanacak" ifadelerini kullandı.

'EKONOMİ GENÇLERİN KURDUĞU ŞİRKETLERLE ŞEKİLLENİYOR'

Girişimcilik Mali Destek Programı kapsamında 21,01 milyon TL tutarındaki 17 projeyi hayata geçireceklerini aktaran Şahin, "Dünya ekonomisi artık gençlerin bilgisayar başında kurdukları şirketlerle şekilleniyor. Biz de nitelikli girişimcilerin yetişmesine, katma değer yaratacak fikirlerin ticarileşmesine ve uluslararası pazarlara ulaşmasına yönelik projeleri destekliyoruz. Başta sağlık, yapay zeka, sanal gerçeklik ve benzeri tematik konularında girişimcilik hızlandırma programlarına da katkı sunacağız" dedi.

ÇOCUKLARA ÖZEL TEKNOLOJİ MERKEZİ



Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programında da bu yıl 35 projeyi paydaşlarla birlikte uygulayacaklarını vurgulayan Vasip Şahin, "Bugünün çocuklarına ve gençlerine yapılan yatırım, aslında Türk toplumunun geleceğine yapılmış oluyor. Biz de İSTKA olarak Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı kapsamında gerçekleştireceğimiz 37.58 milyon TL bütçeye sahip 35 proje ile onların yeteneklerini geliştirmelerinin önünü açacağız. Bu kapsamda şehrimizde yeni STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) atölyeleri, bilim ve teknoloji merkezleri, robotik, kodlama, müzik ve sanat atölyeleri kuracağız” dedi.

İSTKA'nın projeleri güdümlü ve güdümlü olmayanlar olarak ikiye ayrılıyor. Vasip Şahin'in verdiği bilgiye göre, güdümlü projeler daha yüksek bütçeye ihtiyaç duyan, ana yatırım konularına odaklanan projeler olarak tanımlanıyor.

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