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HaberlerGündemİSTOÇ'ta ŞOK! Türkiye'nin dört bir yanından talep yağdı! Dakikalar içinde bitti

İSTOÇ'ta kavanoz kapağı kapış kapış! Sadece bir koli kaldı

DHA

Türkiye'de son günlerin çok konuşulan konusu kavanoz kapağı kıtlığı! Kışlık konserve hazırlığına başlayanlar kavanoz kapağı bulmakta güçlük çekiyor. Eski kavanozlar tekrar tekrar kullanılsa da hazırlanan konservenin içi hava almasın diye kapağını yenilemek şart. Durum böyle olunca kapakların hem fiyatları arttı hem de esnaf yok satmaya başladı. İSTOÇ'ta bir kamyon dolusu kavanoz kapağının yarım saat içinde tükendiği gözlenirken, ön sipariş alarak çalışmaya başlayan toptancılar da şaşkın; 'Domatesin fiyatı düştü, hazırlıksız yakalandık' diyorlar

Kavanoz kapağı

Evlerde kışlık hazırlıklar başladı. Salçalar, reçeller kaynatılıyor, turşular hazırlanıyor. Bu hazırlığın püf noktası ise konservelerin hava almasını engelleyecek kavanoz kapakları... Eski kavanozlar tekrar tekrar kullanılsa da içi hava almasın diye kapağını yenilemek şart. Ancak hevesle kışlık konserve hazırlığına başlayanlar son günlerde yaşanan kavanoz kıtlığıyla şaşkına döndü. 

Türkiye'nin dört bir yanında kış hazırlıklarıyla artan talep kavanoz kapaklarının fiyatlarını arttırdı. Kapaklar yok satmaya başladı. Türkiye'nin en büyük toptancı çarşılarından İstanbul Toptancılar Çarşısı (İSTOÇ) ’nda da bir koli kavanoz kapağı kaldı.

 

"VAN’A KADAR ARAYAN VAR"

Çarşı esnafından Hulusi Arpacı, “Bu sene gerçekten ciddi derecede bir sıkıntı yaşadık. Gelen mal zaten yarım saat içerisinde bitiyor. Bir kamyon mal geliyor yarım saat içerisinde bitiyor. Türkiye’nin bütün illerinden bir talep var. Günde bin kişi beni arıyor. Elimizde sadece 1 koli var başka yok. Bunun siparişi 2 gün önceden verildi, 1 kamyon geldi sadece 1 koli kaldı. Şu an da fiyatı 40 kuruş. Van’a kadar arayan var. Bütün Türkiye’den arıyorlar çünkü kimsede kapak yok. Sadece bizde oldu kapak. Yeni siparişte bulunduk ama fazla bir şey yok. 200-250 koli mal gelecek şimdiden ön siparişlerin hepsi alınmış hemen hemen. Gelmeden tükenmiş durumda" dedi.

"DOMATESİN FİYATI DÜŞTÜĞÜ İÇİN KAVANOZ KAPAĞI TALEP GÖRDÜ"

Esnafa göre domates fiyatlarının ucuzlaması kapaklara talebi arttırdı. Süleyman Seval, “2003’den beri ben İSTOÇ’dayım. Ben böyle bir kapak sıkıntısı görmedim. Bu sıkıntı domates ucuz olursa çözülmez, zor" dedi.

Gökhan Demir de, "Kavanoz kapağını bulabilirsek satışlar çok iyi. Bu sene kavanoz kapağında çok ciddi problemler yaşandı. Bu da geçen sene olan fiyatlardan dolayı. Bu sene özellikle domatesin fiyatı düştüğü için kavanoz kapağı çok ciddi anlamda talep gördü. Bu da muhtemelen fabrikaların hazırlıksız yakalanmasından dolayı oldu. Ben 5 senedir perakende sektöründe hizmet veriyorsam ilk defa böyle bir sorunla karşılaştım. Gelen müşterimiz kavanoz kapağı var mı diye soruyor. Biz bu soruyu duymaktan şaşırdık. Çok ciddi bir anlamda yoğunluk var" şeklinde konuştu.

"KÖPRÜDE KAVANOZ KAPAĞI SATTIK"

Esnaf Murat Taşdemir ise, “Talepler çok büyük. Geçen sene domates 8 liraydı bu sene 70 kuruşa kadar düştü. 20 konserve yapacak insan 40 konserve, 60 konserve yaptı. Düzceye kapak getirmeye gittim. Fatih Sultan Mehmet köprüsünden gelirken arkadan birisi selektör yaptı. İSTOÇ’a geliyormuş beni durdurdu. Zaten trafikte vardı. İki koli kapağı aldı. Parasını verdi. Köprüde güzel bir satış yaptık. Köprüde kavanoz kapağı sattık. Buraya da gelince zaten 3 dakikada araba bitti" İfadelerini kullandı.

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