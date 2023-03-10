AA

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan "Daimi Ortak Mekanizmanın" üçüncü toplantısı, Brüksel'deki NATO karargahında gerçekleştirildi.

Daha sonra basın toplantısı düzenleyen Stenström, İsveç hükümetinin terör örgütü PKK'ya yönelik somut adımlar attığını belirleterek, "Ciddi organize suçlar ile terörün finansmanı arasında olan bağlantı ülkemizin başına bela. Bu nedenle İsveç makamları somut adımlar atıyorlar. Hükümet bugün meclise bir ceza yasa tasarısı sundu. Yetkililer özellikle terörizme ve PKK'ya karşı çalışmalarını yoğunlaştırdı." dedi.

Daimi Ortak Mekanizma toplantısının iyi geçtiğini ve ilerleme sağladıklarını aktaran Stenström, Türkiye'deki mevcut parlamentonun İsveç'in NATO üyelik başvurusunu onaylayıp onaylamayacağı yönünde yorum yapmayacağını sözlerine ekledi.

YENİ CEZA YASA TASARISI

Ülkede terör örgütlerine üyeliğin suç kapsamına alınması hedeflenen yasa tasarısında, terör faaliyetlerine katılan ve terör örgütleriyle işbirliği yapan kişilere 4 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Tasarıya göre, terör örgütünü destekleme, güçlendirme veya teşvik etme kastı taşıyan faaliyetlere katılan kişiler, en fazla 4 yıl hapis cezasına çarptırılabilecek.

Ağırlaştırıcı nedenler var ise bu suçların cezası en az 2, en fazla 8 yıl hapis olacak.

Terör örgütü için silah, cephanelik, yanıcı ve patlayıcı madde, ulaşım desteği, örgüte arazi ve mülk kiralama gibi suçlara karışanlara 4 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Bu suçlarda ağırlaştırıcı nedenler varsa 1,5 yıl ila 7 yıla kadar ilave hapis cezası öngörülüyor.

Tasarıyla otoritelere, terör örgütlerini finanse eden ya da başka yollarla destekleyen kişileri gözaltına alma ve yargılama konusunda çok daha geniş yetkiler tanınıyor.

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