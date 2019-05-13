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İsveç, Julian Assange'in tecavüz soruşturmasını yeniden açtı

İHA

İsveç Cumhuriyet Savcılığı Direktör Yardımcısı Eva-Marie Persson, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange’nin cinsel taciz iddialarına ilişkin soruşturmanın yeniden açıldığını duyurdu.

Julian Assange

İsveç savcıları, Julian Assange'ın Londra'daki Ekvador Büyükelçiliğinden çıkarılmasından ve ABD tarafından bilgisayar korsanlığı suçlamalarıyla ilgili iade talebinden 1 ay sonra, Assange’nin cinsel taciz iddialarına ilişkin soruşturmayı yeniden açtı. İsveç Cumhuriyet Savcılığı Direktör Yardımcısı Eva-Marie Persson, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange’ın cinsel taciz iddialarına ilişkin soruşturmanın yeniden açıldığını duyurdu.

Savcılar, 2012'de Ekvador Büyükelçiliğine sığınan Assange hakkında 7 yıldır devam eden tecavüz soruşturmasını 2017'de kapattıklarını açıklamış, Kamu Davaları Direktörü Marianne Ny'in soruşturmaya devam etmeme kararı aldığı belirtilmişti. Ancak Assange'ın Londra'da tutuklanmasının ardından tecavüz davasında mağdur olduğunu iddia edenlerden birinin talebi üzerine dava yeniden açıldı.

Kasım 2010 yılında kurucusu olduğu Wikileaks dosyalarıyla birçok ülkenin gizli sırlarını kamuoyu ile paylaşan Assange, İngiltere hükümetinin 2010 yılında 2 kadına tecavüz iddiasıyla suçlandığı İsveç’e iadesine karar verildi. Verilen bu kararın ardından ABD'ye teslim edilme ihtimali olduğunu düşünen Wikileaks'in kurucusu Assange, Londra'da bulunan Ekvador Büyükelçiliğine sığınmıştı. Ekvador'un Assange'a tanınan sığınma hakkını geri çekmesinin ardından İngiliz polisi geçen ay Knightsbridge'deki büyükelçilik binasına giderek WikiLeaks'in kurucusunu gözaltına almış, polis Ekvadorlu yetkililerin kendilerini elçilik binasına çağırması üzerine Assange'ı gözaltına aldığını duyurmuştu.

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