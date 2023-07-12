İsveç NATO'ya üye oldu mu? İşte NATO'ya üye ülkeler listesi

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İsveç NATO'ya üye oldu mu? NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde yaşanan gelişmeler sonrası bu sorunun cevabı en çok merak edilip araltırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, İsveç NATO'ya girdi mi? İşte merak edilen sorunun cevabı ve NATO'ya üye ülkeler listesi...