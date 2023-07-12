İsveç NATO'ya üye oldu mu? İşte NATO'ya üye ülkeler listesi
İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinde son günlerde yaşanan gelişmeler sonrası kamuoyunda "İsveç NATO'ya üye oldu mu?" sorusunun cevabı ve NATO üye ülkeler listesi merak edilip araştırılmaya başladı. İşte 2023 NATO üye ülkeler listesi...
İsveç NATO'ya üye oldu mu? NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde yaşanan gelişmeler sonrası bu sorunun cevabı en çok merak edilip araltırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, İsveç NATO'ya girdi mi? İşte merak edilen sorunun cevabı ve NATO'ya üye ülkeler listesi...
İSVEÇ NATO'YA ÜYE OLDU MU?
Başta belirtelim ki İsveç henüz NATO'ya üye olmadı. Ancak üyelik sürecinde Türkiye ve İsveç arasında mutabakat anlaşması yapıldı. Böylelikle İsveç'in üyelik süreci de açılmış oldu. Süreç planlandığı şekilde ilerlerse İsveç NATO'ya üye olmuş olacak.
NATO'YA ÜYE ÜLKELER LİSTESİ
Kurulduğu 1949 yılından beri üyelik tarihi sırasına göre NATO'ya üye ülkeler listesi:
BİRLEȘİK DEVLETLERİ (1949)
BELÇİKA (1949)
BİRLEȘİK KRALLIK (1949)
DANİMARKA (1949)
FRANSA (1949)
HOLLANDA (1949)
İTALYA (1949)
İZLANDA (1949)
KANADA (1949)
LÜKSEMBURG (1949)
NORVEÇ (1949)
PORTEKİZ (1949)
TÜRKİYE (1952)
YUNANİSTAN (1952)
ALMANYA (1955)
İSPANYA (1982)
ÇEK CUMHURİYETİ (1999)
MACARİSTAN (1999)
POLONYA (1999)
BULGARİSTAN (2004)
ESTONYA (2004)
LETONYA (2004)
LİTVANYA (2004)
ROMANYA (2004)
SLOVAKYA (2004)
SLOVENYA (2004)
ARNAVUTLUK (2009)
HIRVATİSTAN (2009)
KARADAǦ (2017)
KUZEY MAKEDONYA (2020)