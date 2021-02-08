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İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, kamu televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, Stockholm Büyükelçiliği'nde çalışan bir Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ettiklerini belirterek "Rusya bize başka bir yol bırakmadı." dedi.

Linde, Twitter mesajında da bir Rus diplomatın İsveç'i terk etmesini istedikleri konusunda Rusya'nın Stockholm Büyükelçisi'ni bilgilendirdiklerini belirtti. Linde "Bu, sadece görevini ifa etmekte olan İsveçli bir diplomatın sınır dışı edilmesi yönündeki kabul edilemez karara açık bir yanıttır." ifadesini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı 5 Şubat'ta Rus muhalif Aleksey Navalny'a destek için yapılan gösterilere katıldıkları gerekçesiyle Almanya, Polonya ve İsveç büyükelçiliklerinden 3 diplomatı istenmeyen kişi ilan etmişti.

Almanya'ya benzer bir hareket sergileyen Polonya da, Poznan şehrindeki Rus Başkonsolosluğu'nun bir çalışanını "istenmeyen kişi" ilan etti.

Polonya Dışişleri Bakanlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Polonyalı diplomatın adaletsiz bir biçimde istenmeyen adam ilan edilerek sınır dışı edilmesine cevaben Polonya Dışişleri Bakanlığı karşılıklılık ilkesine uygun olarak, Almanya ve İsveç'le koordinasyon içinde Rusya'nın Poznan Konsolosluğu'nda görevli diplomatın 'istenmeyen adam' ilan edilmesine karar vermiştir" denildi.