Almanya, Rus diplomatı

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Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 18 Nisan 1961'deki Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 9. maddesi uyarınca Rusya'nın Berlin Büyükelçiliği'ndeki bir çalışanın "istenmeyen kişi" ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, bu adımla Alman hükümetinin 5 Şubat'ta Rusya'nın aldığı karara tepki gösterdiği ifade edildi.

Rusya'nın, aralarında Almanya'nın Moskova Büyükelçiliği'ndeki bir çalışanın da bulunduğu birçok Avrupa Birliği (AB) ülkesinden diplomatı sınır dışı ettiği anımsatılan açıklamada, "Bu karar hiçbir şekilde haklı değildi." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, söz konusu Alman diplomatın, Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi çerçevesinde yasal yollarla, gelişmeler hakkında yerinde bilgi edinme görevini yerine getirdiği kaydedildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı 5 Şubat'ta Rus muhalif Aleksey Navalny'a destek için yapılan yasa dışı protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle Almanya, Polonya ve İsveç büyükelçiliklerinden 3 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Merkel ile yaptığı görüşme sonrasında şu açıklamaları yapmıştı: "(Rus muhalif Aleksey) Navalny olayı ile ilgili başından sonuna kadar olanları kınıyorum. Zehirlenmesini, hapis cezası verilmesini ve Rusya'nın Alman, Polonyalı ve İsveçli diplomatları sınır dışı etme kararını kınıyorum. Siyasi tansiyonlar böyle yönetilmez. Bu 3 ülke ile dayanışma içerisindeyim." diye konuşmuştu.