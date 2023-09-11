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        Haberler Ekonomi Otomobil İsveçli üreticiden batarya yatırımı! - Otomobil Haberleri

        İsveçli üreticiden batarya yatırımı!

        Scania, batarya montaj fabrikasının faaliyetlerine başlayacağını duyurdu. 18 bin metrekarelik yeni batarya montaj tesisi, 1 saniyede 1 hücre, dört dakikada 1 pil paketi işleyebilecek kapasiteye sahip

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2023 - 16:37 Güncelleme: 11.09.2023 - 16:37
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        Scania'dan batarya yatırımı!
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        Scania’nın elektrikli mobilite atağındaki kritik virajlardan birini geride bırakmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda, şirketin batarya montaj fabrikasının faaliyetlerine başlayacağı kaydedildi.

        Södertälje'de 18 bin metrekarelik yeni batarya montaj tesisinde, konusunda uzman ve yüzde 40’ı kadın çalışan olmak üzere toplam 550 personel görev yapıyor.

        Şasi hattının hemen yanında yer alan tesiste, üretimden teslimata kadar gerçekleşen tüm operasyon, Scania’nın otomasyon üretim sistemleri ile gerçekleştirilecek.

        Çatısında 2 bin 600 adet güneş paneli bulunan batarya montaj fabrikası, 1 saniyede 1 hücre, dört dakikada 1 pil paketi işleyebilecek kapasiteye sahip. Yıllık kapasite ise, Södertälje'deki araç fabrikasının kapasitesiyle aynı seviyede.

        İlk araçların toplam kurulu akü kapasitesi 600 kWh'ye kadar olacak ve bu kapasiteye, her biri 100 ila 200 kWh arasında değişen dört akü çeşidinin kullanılmasıyla ulaşılacak. Araçlara takılan akülerin her birinin ağırlığı ise 600 ila bin 200 kilo arasında olacak.

        Scania’nın elektrikli modellerinin de 2024 sonu itibarıyla Türk kullanıcılarına sunulması planlanıyor.

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