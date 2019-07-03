Young Boys takımının kaptanı olan İsviçreli kadın futbolcu Florijana Ismaili, arkadaşlarıyla tekne kiralayarak İtalya'nın Lombardiya bölgesindeki Como Gölü'nde suya girdikten sonra kaybolmuştu.
İsviçre'deki arama kurtarma ekiplerinin yoğun mesaisi sonucunda, 3 gün sonra 204 metre derinlikte 24 yaşındaki futbolcunun cesedine ulaşıldı.
Arnavut asıllı İsviçreli orta saha oyuncusu Ismaili, milli takım formasıyla çıktığı 33 maçta, 3 gole imza atmıştı.
İsviçreli milli takım futbolcusu Xherdan Shaqiri de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Florijana Ismaili'nin ölümüyle şoke oldum. Ben ve ailem, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.
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