SON DAKİKA: İtalya'da 'insan kasabı' lakaplı Cosa Nostra mafyası üyesinin tahliyesine tepki: 'Adalet bu değil'

İtalya'da 'insan kasabı' lakaplı mafya üyesi tahliyesine tepki! 0:00 / 0:00

İtalya'da mafyayla mücadele savcısı Giovanni Falcone'ye suikast düzenleyen, 14 yaşındaki bir çocuğu asitle yok eden, 150 cinayette parmağı olduğunu itiraf eden mafya üyesi Giovanni Brusca, 25 yıl hapis cezasının ardından tahliye edildi.

Tutuklanmasının ardından devletle iş birliği yaptığı gerekçesiyle cezası indirilen Cosa Nostra üyesi Brusca'nın serbest bırakılması ülkede tepki dalgasına yol açtı.

Sicilya kökenli örgütünün en azılı üyelerinden Brusca, işlediği cinayetler nedeniyle "insan kasabı", "domuz" gibi lakaplarla anılıyordu.

Brusca, 1992'de mafyayla mücadele savcısı Giovanni Falcone'nin, eşi ve 3 korumasıyla birlikte öldürüldüğü "Capaci Katliamı'nda" otoyola yerleştirilen patlayıcıları ateşleyen isimdi.

Brusca'nın en dehşet verici eylemlerinden biri de 14 yaşındaki Giuseppe Di Matteo'nun boğularak öldürülmesi ve cesedinin nitrik asitle yok edilmesi emrini vermesiydi.

Giuseppe Di Matteo 1993'te 12 yaşındayken, mafya itirafçısı babası Santino Di Matteo'yu susturmak amacıyla kaçırılmıştı. 2 yıldan uzun süre esir tutulan çocuk, o dönem kaçak olan Brusca'ya gıyabında ömür boyu hapis cezası verildiği gün öldürülmüştü.

Giovanni Brusca, 1996'da yakalanmasının ardından devletle iş birliğine giderek savcılara Cosa Nostra ile ilgili bilgi vermeye başladı.

Brusca bu sayede ceza indirimine hak kazandı ve 25 yıl sonra tahliye edildi. 64 yaşındaki Brusca'nın 4 yıl denetimli serbestlik altına kalması bekleniyor.

Öldürdüğü savcı sayesinde serbest kaldı

Brusca'nın devletle iş birliği yaptığı gerekçesiyle ceza indirimi alabilmesi, katlettiği savcı Giovanni Falcone'nin önayak olduğu bir yasal düzenleme sayesinde mümkün oldu.

Brusca'nın tahliyesi İtalya'da geniş çaplı infial yaratırken, Falcone'nin kardeşi Maria Falcone, "Bu haber bana insani açıdan acı veriyor. Ama yasa böyle, üstelik de kardeşimin istediği bir yasa, buna saygı gösterilmesi gerekiyor" dedi.

Cesedi asitle yok edilen Giuseppe Di Matteo'nun babası Santino Di Matteo ise daha sert tepki gösterdi.

Corriere della Sera gazetesine konuşan Santino Di Matteo, Brusca'nın "devleti kandırdığını" savunarak şunları söyledi:

"Domuz (Brusca'nın lakaplarından biri),oğlum Giuseppe'yi küçüklüğünden beri tanıyordu. Beraber playstation oynuyordu. Ama sonra onu asitle eritti. Bu dehşetin karşılığı 20 yıl mı? Ben bir mezar başında ağlayamıyorum bile ama o şimdi dışarıda yürüyüş yapmaya hazırlanıyor."

Yakalandıktan sonra en az 150 cinayette parmağı olduğunu itiraf eden Giovanni Brusca'nın tahliyesi siyaset dünyasında da tepki çekti.

Merkez soldaki Demokratik Parti lideri Enrico Letta, "Bu insanın karnına bir yumruk yemesi gibi, nefessiz bırakıyor. İnsan kendi kendine böyle bir şey nasıl mümkün olabilir diye soruyor" dedi.

Aşırı sağcı Lig Partisi'nin lideri Matteo Salvini de sosyal medyada paylaştığı mesajında, "Capaci katliamının mimarı, bir itirafçının oğlu olduğu için asitte eritilen küçük Giuseppe Di Matteo ve diğerlerinin katili, mafya patronu Giovanni Brusca 25 yıl hapisten sonra serbest. İtalyanların hak ettiği 'adalet' bu değil" diye tepki gösterdi.