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İtalya'da Mario Draghi hükümet kurma çalışmalarına başladı!

İtalya'da hükümet kurma görevini üstlenen Eski Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, Parlamentoda temsil edilen siyasi partilerle istişarelerine başladı.

İtalya'da Mario Draghi hükümet kurma çalışmalarına başladı!
AA

Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella tarafından ülkedeki hükümet krizini aşmak için dün yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Draghi, bugün Parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinde sandalye sayısı az olan siyasi partilerin temsilcileriyle görüştü.

Draghi, istişarelerinde kuracağı hükümet ve programı için siyasi partilerin parlamentoda desteğini arayacak.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, partilerin tutumlarını henüz netleştirmemesi sebebiyle Draghi'nin kuracağı hükümetin Parlamentoda mutlak çoğunluğa sahip olup olmayacağı bilinmiyor.

SİYASİ PARTİLER TUTUMLARINI NETLEŞTİRMEYE ÇALIŞIYOR

Parlamentoda en çok sandalyesi bulunan parti konumundaki 5 Yıldız Hareketi (M5S),Draghi'nin kuracağı hükümete ilk başta "hayır" derken, bu tutumunu yumuşatmışa benziyor. Partinin ileri gelen isimleri, Draghi'ye kapıyı kapatmamak gerektiğini belirtirken, bazı isimler de Draghi'nin teknokrat değil, siyasi bir kabine oluşturması beklentisini dile getiriyor.

M5S'nin halihazırda Giuseppe Conte liderliğindeki hükümette koalisyon ortağı olan merkez solun çatı partisi Demokratik Parti (PD) ise salgın döneminin neden olduğu krizden çıkılması için Draghi'ye tam destek verilmesi görüşünü savunuyor.

İtalya'da 13 Ocak'ta koalisyondan ayrılarak hükümet krizine yol açan Italia Viva partisi lideri Matteo Renzi de Draghi'nin kuracağı hükümeti destekleyeceğini baştan açıklayanlar arasında yer aldı.

Draghi'ye bir destek de sağ ittifakın kilit partilerinden Silvio Berlusconi'nin lideri olduğu Forza Italia'dan geldi. Berlusconi, Draghi ismini ilk kendilerinin önerdiğini belirterek, destek verecekleri sinyalini verdi.

Sağ ittifakın lider partisi konumundaki aşırı sağcı Lig'in lideri Matteo Salvini, Draghi'ye yaz aylarında seçime gitmek koşuluyla destekleyebileceklerini ancak Draghi'nin kabinesinde M5S, PD gibi eski koalisyondan isimlere yer vermesi halinde muhalefette yer alacaklarını kaydetti.

Bu arada, görevinden istifa eden ve yeni hükümet kuruluncaya kadar görevinde kalacak olan Başbakan Conte, başbakanlık önünde bir açıklama yaparak, basında çıkan yeni hükümetin kurulmasına engel olduğu iddialarını yalanladı.

Conte, her zaman ülkenin iyiliği için çalıştığını belirterek, "Sağlam ve siyasi kararlar almak için yeterli uyuma sahip bir hükümet olmasını umuyorum. Dün Draghi ile görüştüm. Uzun ve gayet açık bir konuşmaydı. Kendisine çalışmalarında başarılar diledim." dedi.

İTALYA'DA HÜKÜMET KRİZİ

M5S, PD, Özgürler ve Eşitler'in (LeU) üçlü koalisyon olarak 5 Eylül 2019'da başladığı, PD'nin bölünüp içinden Iv'nin çıkmasıyla dörtlü koalisyona dönüşen "2. Conte Hükümeti", 13 Ocak'ta Iv'nin hükümetten ayrılmasıyla krize girmişti.

Başbakan Giuseppe Conte, 26 Ocak'ta istifa ederken, o tarihten bu yana mevcut koalisyon ortakları yeni bir hükümet kurulması için girişimlerde bulunulmuş ancak sonuç alınamamıştı.

Cumhurbaşkanı Mattarella, 2 Şubat'ta yaptığı açıklamada, salgın döneminde erken seçime gitmenin ve sonrasındaki hükümet kurma çalışmalarının ülkeye olumsuz etkilerinin olacağını belirterek, yüksek profilli bir hükümetin kurulması gerektiğini ifade etmişti.

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