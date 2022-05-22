Serie A'nın son haftasına 37 haftada topladığı 83 puanla en yakın rakibi Inter'in 2 puan önünde giren Milan, Sassuolo deplasmanında sürprize izin vermedi ve şampiyonluk hasretini noktaladı!

17. dakikada Sassuolo savunmasının hatasında Leao, pasını Giroud'ya çıkarırken Fransız futbolcu skoru 1-0'a getirdi.

Aynı ikili 32. dakikada bir kez daha sahne aldı ve Sassuolo savunmasının bir hatasını daha affetmeyerek farkı 2'ye çıkardılar.

Dakikalar 36'yı gösterdiğinde Franck Kessie farkı 3'e çıkardı ve Milan devre arasında soyunma odasına rahat şekilde gitti.

Sassuolo ikinci yarıda Milan kalesini zaman zaman zorlasa da Milan maçı 3-0 kazanarak puanını 86'ya yükseltti ve şampiyonluğa ulaştı!

Ligdeki son şampiyonluğunu 2010-11'de yaşayan Milan, 11 yıllık hasretine de nokta koydu.