İtalya, teleferik kazasında kurtulan çocuğun kaçırılmasını araştırıyor 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

İtalya'da mayıs ayında gerçekleşen ve 14 kişinin hayatını kaybettiği teleferik kazasında 6 yaşında sağ kurtulan Eitan Biran, dedesi tarafından İsrail'e götürülmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Kaza ardından ailesini kaybeden ve hastaneye kaldırılan küçük çocuğa halası bakarken Eitan’ın İsrailli ailesi, küçük erkek kardeşi ve büyükanne ve büyükbabası teleferik felaketinde hayatını kaybetmişti.

Eitan'ın İsrail'deki anne tarafındaki ailesi ise çocuğun velayetini istediği biliniyor.

Çocuğun velayetini haziran ayında halası Aya Biran-Nirko aldı.

Cumartesi günü, anne tarafından İtalya'ya ziyaret haklarına sahip dedesi Shmuel Peleg'in çocuğu özel bir jetle ülke dışına çıkarttığı aktarıldı.

İsrailli diplomatlarsa olayı doğruladı.

NE OLMUŞTU?

Covid-19 nedeniyle uzun süre kapalı kalan İtalya'daki Stresa-Mottarone teleferik hattında seyir halindeyken bir kablonun kopması sonucu teleferik düşmüş, 14 kişi hayatını kaybetmişti.

Kazaya ilişkin işletmeci şirketten üç şüphelinin sorgulamasında baş zanlının teknisyen Gabriele Tadini olduğuna karar verildi ve teknisyenin Verbania hapishanesinden ayrılmış ve ev hapsine çıkarılmıştı.

Teleferiğin acil durum frenini kasıtlı olarak devre dışı bırakmakla suçlanan servis teknisyeninin avukatı, gazetecilere verdiği demeçte, ''Fren bloğu sorunu kesinlikle onun hatası. Bu açıdan kesinlikle savunulamaz.” açıklamasında bulunmuştu.

Dava yargıcı, Mottarone teleferik şirketinin sahibi Luigi Nerini'nin, bakım şefi Enrico Perocchio ve teknisyenin felaketten önce birkaç kez frenin devre dışı bırakıldığını gösteren iddialara ilişkin yeterli kanıt olmadığını söyledi.

Şüphelilerin kaçma riski olmadığına karar verilirken şirket müdürleri serbest bırakılmıştı.

Serbest bırakılan Mottarone şirketinin sahibi Luigi Nerini, NBC'nin kaydettiği görüntülerde "Çok üzgünüm" ifadesini kullandığı görüldü.

Teleferik asansörünü koruyan İtalya merkezli Vipiteno şirketi, kurşun kablonun bir önceki senenin kasım ayında yapılan manyetik test sırasında "hiçbir düzensizlik tespit edilmediğini" ve yıllık kontrolün de sorun yaratmadığını belirtmişti.