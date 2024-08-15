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        Haberler Spor Transfer İtalya'dan flaş iddia: Ferdi Kadıoğlu Brighton ile anlaştı! - Son dakika Fenerbahçe transfer haberi - Futbol Haberleri

        İtalya'dan flaş iddia: Ferdi Kadıoğlu Brighton ile anlaştı!

        Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, İngiltere Premier Lig yolunda... İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; milli futbolcu Brighton ile her konuda anlaşmaya varırken, gözler Fenerbahçe ile Brighton arasındaki görüşmelere çevrildi. Sarı-lacivertliler ise Ferdi'nin ayrılık ihtimaline karşı sol bek alternatifini belirledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2024 - 16:23 Güncelleme: 15.08.2024 - 16:23
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        Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor... Lille ile oynanan maçta sakatlığı sebebiyle kadroda yer almayan 24 yaşındaki milli futbolcu, İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'a transfer olmaya hazırlanıyor...

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        Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Ferdi Kadıoğlu, bir süredir kendisini isteyen Brighton ile her konuda anlaşmaya vardı.

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        Ferdi'nin kariyerini İngiltere Premier Lig'de sürdürmek istediği, bu gelişme sonrası Brighton ile Fenerbahçe arasındaki görüşmelerin hız kazandığı belirtildi.

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        35 MİLYON EURO BEKLENTİSİ

        Brighton, Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu için bonuslarla birlikte 35 milyon euro teklif etti. Sarı-lacivertliler ise Brighton'ın yaptığı son teklifteki bonus hariç bedelin attırılmasını talep etti.

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        Öte yandan Fenerbahçe, Süper Lig'de Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Lille karşılaşmasında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Ferdi Kadıoğlu, bugünkü antrenmanda bireysel olarak çalıştı.

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        Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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        2018 yılından bu yana Fenerbahçe'de oynayan Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 203 maçta 18 gol attı ve 22 asist yaptı.

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        ALTERNATİFİ ARCHI BROWN!

        Ferdi Kadıoğlu'nun takımdan ayrılma ihtimali karşısında Fenerbahçe de transfer planını belirledi.

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        Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre; sarı-lacivertliler, Ferdi Kadıoğlu'nun alternatifi olarak Gent'ten Archie Brown'u listesine dahil etti.

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        Fenerbahçeli yöneticilerin Archie Brown ve kulübü Gent ile temaslara başladığı iddia edildi. Ferdi'nin ayrılığı halinde bu futbolcunun transferi bitirilmeye çalışılacak.

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        22 yaşındaki İngiliz sol bek, 1.90'lık boyuyla dikkat çekiyor. Brown, Gent formasıyla çıktığı 47 resmi maçta 4 asiste imza attı.

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