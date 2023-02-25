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İtalya'dan Galatasaray için flaş transfer iddiası: Florya'dan Milano'ya 3 yolcu

İtalyan basını, Milan'ın Zaniolo, Icardi ve Torreira'yı gelecek sezon kadrosuna katmak istediğini duyurdu. Üç isim, sezon sonunda Galatasaray'a veda edebilir

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  • İtalya'dan Galatasaray için flaş transfer iddiası: Florya'dan Milano'ya 3 yolcu - Son dakika Galatasaray GS Haberleri

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    Arsenal'den 6 milyon Euro'ya kadroya katılan Lucas Torreira da yine İtalyan ekibi Milan'ın radarında.
  • İtalya'dan Galatasaray için flaş transfer iddiası: Florya'dan Milano'ya 3 yolcu - Son dakika Galatasaray GS Haberleri

    Devre arasında kadroya katılan Nicolo Zaniolo da Milan'ın istediği bir başka isim olarak göze çarpıyor.
  • İtalya'dan Galatasaray için flaş transfer iddiası: Florya'dan Milano'ya 3 yolcu - Son dakika Galatasaray GS Haberleri

    İtalya basınında (calciostyle) yer alan habere göre; Milan, bu üç oyuncuya gelecek sezon formasını giydirecek.
  • İtalya'dan Galatasaray için flaş transfer iddiası: Florya'dan Milano'ya 3 yolcu - Son dakika Galatasaray GS Haberleri

    "Milan Galatasaray'ın üç oyuncusunu istiyor" başlığı ile verilen haberde, şu ifadeler yer aldı: 
  • İtalya'dan Galatasaray için flaş transfer iddiası: Florya'dan Milano'ya 3 yolcu - Son dakika Galatasaray GS Haberleri

    "Milan'ın Zaniolo'ya olan ilgisini biliyoruz. Mauro Icardi hakkında da büyük bir çalışma var. Milano ekibinin gündemindeki bir başka isim ise Torreira... Stefano Pioli'nin onaylaması durumunda transferler gerçekleşecek. 
  • İtalya'dan Galatasaray için flaş transfer iddiası: Florya'dan Milano'ya 3 yolcu - Son dakika Galatasaray GS Haberleri

    Bakayoko kesin olarak ayrılacak ve orta sahaya kuvvetle muhtemel takviye yapılacak. Bu durumda Torreira, Milan'ın ilk hedefi olarak göze çarpıyor. 
  • İtalya'dan Galatasaray için flaş transfer iddiası: Florya'dan Milano'ya 3 yolcu - Son dakika Galatasaray GS Haberleri

    Milan oyuncuyu almak için 12-13 milyon euro civarında bir teklif sunmayı planlıyor. Galatasaray ile yapılan görüşmeler ise olumlu geçti." (Akşam)

Haberi Hazırlayan : İnanç Ergülen
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