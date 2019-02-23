İtalya'nın Bari kentinde bisiklet kullanana 250 euro'ya kadar teşvik geliyor

İtalya'nın Bari kentinde motorlu taşıtlar yerine bisiklet kullanmayı özendirmek için belediye, kent halkına 250 euro'ya varan teşvik ödemesi yapacak.

Gelecek Pazartesi günü başlayacak "Yaşanabilir ve Teknolojik Kent İçi Hareket" isimli proje kapsamında belediye, yeni bisiklet satın alan Barililere 100-250 euro arası katkı payı ödeyecek.

İkinci el bisiklet satın alanlara 100, yeni bisikletler için 150, elektronik bisikletler için ise 250 euro'ya varan fon sağlanacak.

Ayrıca projenin ilk dört ayı boyunca ev-iş ya da ev-okul arası ulaşımda bisiklet kullananlara kilometre başına 20 cent ödeme yapılacak.

Gün içinde başka amaçlarla bisiklet kullananlara da kilometre başına 4 cent ödenecek.

Bu şekilde projeden faydalanan ilk bin kişiye dört ay içinde toplamda 100 euro'ya kadar ödeme yapılacak.

Navigasyon cihazlarıyla tespit edilecek

Programa katılanların ne kadar bisiklet kullandığı, bisikletlere yerleştirilecek navigasyon cihazlarıyla tespit edilecek.

Her ay bisikletle en fazla mesafe kat eden 10 kişiye de ek olarak 50 euro bonus verilecek.

Çevre Bakanlığı'nın 545 bin euro'luk finansmanıyla hazırlanan projeyle hem kent halkının sağlığının hem de çevrenin korunmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Bari Belediye Başkanı Antonio Decaro projeyi, "Pedal çevirenler kazanacak, hem de sadece sağlık açısından değil" diyerek tanıttı.

Decaro, amaçlarının bu yıl içinde kentte bisiklet kullanımını iki katına çıkarmak olduğunu söyledi.

Güneydeki Puglia bölgesinde yer alan Bari kentinin bu tür bir bisiklet teşviki projesini hayata geçiren ilk İtalyan kenti olacağı belirtiliyor.

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