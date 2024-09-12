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        Haberler Dünya İtalya'nın faşist diktatörü Mussolini'nin torunu, Başbakan Meloni'nin partisinden ayrıldı | Dış Haberler

        İtalya'nın faşist diktatörü Mussolini'nin torunu, Başbakan Meloni'nin partisinden ayrıldı

        İtalya'da faşist diktatör Benito Mussolini'nin torunu Rachele Mussolini, kürtaj ve ülkede zorunlu eğitimi tamamlayan göçmen çocukların vatandaşlık alması gibi konularda farklı hassasiyetleri olduğunu söyleyerek partisi İtalya'nın Kardeşleri Partisi'nden ayrıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 22:39 Güncelleme: 12.09.2024 - 22:39
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        Mussolini'nin torunu partisinden ayrıldı
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        İtalya'da faşist diktatör Benito Mussolini'nin torunu Rachele Mussolini'nin, bazı haklar konusunda daha farklı görüşlere sahip olduğu gerekçesiyle Başbakan Giorgia Meloni'nin aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi'nden (FdI) ayrıldığı bildirildi.

        La Repubblica gazetesinin haberine göre, 2021'de Roma Belediyesi seçimlerinde FdI'den belediye meclis üyeliğine seçilen Rachele Mussolini, kürtaj ve ülkede zorunlu eğitimi tamamlayan göçmen çocukların vatandaşlık alması (ius-scholae) gibi bazı haklar konusunda farklı hassasiyetleri olduğunu, buna göre FdI'nin daha sağda bulunduğunu öne sürerek, partisinden ayrıldı.

        Mussolini'nin torunu, söz konusu konuları daha destekleyici ve liberal bir konumda bulunan; FdI'nin iktidar ortağı, geçen yıl ölen Silvio Berlusconi'nin merkez sağ partisi Forza Italia'ya (FI) geçti.

        Rachele Mussolini'nin FI'ye geçişi, partinin lideri Antonio Tajani'nin "ius scholae" vatandaşlık reformunu desteklediğini açıklaması ve sağcı koalisyon ortakları FdI ve Lig ile fikir ayrılığı yaşadığı döneme denk geldi.

        Rachele Mussolini, ilk kez 2016'da Meloni'yi destekleyen bir listeden Roma Belediye Meclis üyeliğine seçilmiş, 2021'deki yerel seçimlerde de yine Meloni'nin partisi FdI'den aday olmuş ve yüksek bir oy oranıyla belediye meclisine girmişti.

        İtalya'da Ekim 2022'de iktidara gelen Meloni liderliğindeki aşırı sağcı FdI'nin köklerinin, faşist lider Benito Mussolini'nin mirasçısı olarak anılan İtalyan Sosyal Hareketi'ne (MSI) dayandığı ve FdI'nin logosundaki "alev" figürünün de MSI'den geldiği belirtiliyor.

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