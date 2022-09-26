İtalya'nın ilk kadın başbakanı olacak Meloni kimdir? 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

İtalya'da 50,8 milyon kişinin oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimlerde halk, genel seçimler için sandık başına gitti. Gece 23.00'da sona eren oy işlemleri sonrası sandık çıkış anketlerine göre, Giorgia Meloni liderliğindeki aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi (FdI) birinci oldu. FdI, yüzde 22-26 bandındaki oy oranıyla birinci parti olarak çıktı. FdI'nin ardından Enrico Letta liderliğindeki merkez solun çatı partisi Demokratik Parti’nin (PD) oy oranı ise yüzde 17-21 bandında ölçüldü. İtalya'nın Kardeşleri Partisi, Lig Partisi ve Forza Italia Partisi ile bazı küçük partilerden oluşan sağ ittifakın oy oranı yüzde 41-45 arasında ölçüldü. Buna karşılık PD'nin çatı partisi olduğu merkez sol ittifakın oy oranı yüzde 25,5-29,5 arasında kaldı. Resmi olmayan bu ilk sonuçlara göre, İtalya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana aşırı sağcı bir parti ilk defa seçimlerden birinci parti olarak çıktı. İtalya'nın başbakanı olması beklenen Giorgia Meloni, ilk değerlendirmesinde "Seçim sonuçları, İtalyanların, İtalyanın Kardeşlerinin yönetiminde bir merkez sağ hükümet istediğine dair açık bir işaret verdi" ifadelerini kullandı. Meloni, İtalyan diktatör Mussolini'yi destekleyen eski açıklamaları ile büyük sansasyon yaratmıştı. Peki İtalya'nın yeni başbakanı Giorgia Meloni kimdir?

İTALYAN DİKTATÖR MUSSOLİNİ DESTEKÇİSİ 1. 15 Ocak 1977'de Roma'nın banliyösü Garbatella semtinde büyüyen Meloni, babası onları terk ettikten sonra annesi tarafından büyütüldü. Hiç üniversiteye gitmedi ve geçimini sağlamak için çocuk bakıcılığı ve barmenlik gibi ufak tefek işler yaptı. Siyasete henüz 15 yaşındayken atıldı. 1996 yılında, sağcı parti Alleanza Nazionale'nin öğrenci örgütlenmesi olan Azione Studentesca'nın ulusal başkanı olarak atandı. 2. 19 yaşında aşırı sağ Ulusal İttifak için kampanya yürütürken Fransız televizyonuna verdiği bir röportajda İtalya'nın faşist diktatörü Mussolini hakkındaki sözleri ile tartışma yarattı. Meloni röportajda "Mussolini iyi bir politikacıydı, yaptığı her şeyi İtalya için yaptı" ifadelerini kullandı. Bu sözleri özellikle seçim döneminde tekrar ortaya çıktı ve büyük infial yarattı. 3. 1998 yılında henüz 21 yaşındayken, Ulusak İttifak'tan (Alleanza Nazionale) Roma Eyalet Konseyi üyesi oldu ve bu görevi 2002 yılına kadar sürdürdü. Şubat 2001'den 2004'e kadar, Ulusak İttifak'ın gençlik hareketi olan Azione Giovani'nin ulusal komite üyesiydi.

29 YAŞINDA PARLAMENTO ÜYESİ SEÇİLDİ 4. 2006 yılında, 29 yaşında, ilk kez sağ parti Ulusak İttifak (Alleanza Nazionale) listesinde, parlamento üyesi seçildi. 2006'dan 2008'e kadar, İtalya tarihinin en genç Temsilciler Meclisi Başkan Vekili olarak atandı. 2006'dan 2008'e kadar, dış ilişkiden sorumlu Komite Başkanı olarak da görev yaptı. 2008'de Özgürlük Halkı Partisi (Il Popolo della Libertà) listesinde, Lazio 2 seçim bölgesinde ikinci kez Parlamento Üyesi seçildi.

İTALYA'NIN EN GENÇ BAKANI OLDU 5. Henüz 31 yaşındayken, Mayıs 2008'den Kasım 2011'e kadar, Silvio Berlusconi hükümetinde Gençlik Bakanı olarak atandı ve İtalya tarihindeki en genç bakan oldu. 2008'den 2010'a kadar Temsilciler Meclisi Maliye Komitesi üyesi olarak görev yaptı. 2010'dan itibaren ise Temsilciler Meclisi Çalışma Komitesi üyesi oldu. 6. Aralık 2012'de Guido Crosetto ve Ignazio La Russa ile birlikte İtalya'nın Kardeşleri (Fratelli d'Italia) siyasi hareketini kurmak için Özgürlük Halkı (Il Popolo della Libertà) partisinden ayrıldı. 2013 yılında İtalya'nın Kardeşleri (Fratelli d'Italia) listesinden üçüncü kez milletvekili olarak seçildi. Çalışma Komisyonu, Sosyal İşler Komisyonu üyeliği yaptı.

PARTİSİNİN TARTIŞMA YARATAN LOGOSU 7. Adını İtalya'nın milli marşının ilk satırından alan partisinin logosu da tartışma yarattı. Meloni, Mussolini destekçileri tarafından kurulan aşırı sağcı İtalyan Sosyal Hareketi'nin logosundaki (Movimento Sociale Italian) alevin aynısını, ülke bayrağının renklerinde içerecek şekilde hazırlanan logo ile 'gurur duyduğunu' açıkladı. Alevin de 'faşizmle ilgisi olmadığını' öne sürdü. 7. 8 Mart 2014'te yapılan ön seçimlerin ardından Fiuggi'de yapılan parti kongresinde İtalya'nın Kardeşleri (Fratelli d'Italia) başkanlığına atandı. Aralık 2017'de Trieste'de düzenlenen ikinci kongrede oybirliğiyle İtalya'nın Kardeşleri (Fratelli d'Italia) Başkanı olarak onaylandı. Mart 2018 siyasi seçimlerinde İtalya'nın Kardeşleri, 18 senatör ve 32 milletvekili ile önceki yıllara göre beş kat daha fazla sandalye kazandı.

AB, GÖÇ, KÜRTAJ VE LGBT KARŞITI 8. Meloni; Avrupa Birliği, kitlesel göç, kürtaj ve LGBT haklarına ilişkin sert açıklamaları ile tanınıyor. Meloni, İtalya'da kürtaja izin veren yasayı değiştirme niyeti olmadığını ancak 'kadınlara kürtaj olmama hakkı' vermek istediğini söyledi. İtalya limanlarını göçmen gemilerine kapatma politikası da ittifakının desteklediği politikalar arasında yer alıyor. Ancak diğer ülkelerle ipleri hemen koparmak istemeyen Meloni geçen ay, NATO da dahil olmak üzere İtalya'nın ortaklarına bağlı kalacağına dair güvence vermek için İngilizce, İtalyanca ve İspanyolca üç video hazırladı. 9. TikTok'u aktif olarak kullanarak İtalyan siyasetçiler arasında bir akım başlattı. TikTok'ta ilgi gören videoları ile genç kitlelerden oy topladı.