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        Haberler Spor Futbol İtalya İtalya Serie A Ligi'nde 29. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu - Futbol Haberleri

        İtalya Serie A Ligi'nde 29. haftanın sonuçları ve puan durumu

        İtalya Serie A Ligi'nde 2024/2025 sezonundaki 29. hafta oynanan maçlarla sona erdi. Milan, Napoli, Juventus ve Inter üç puanın sahibi oldu. İşte İtalya Serie A Ligi'nde 29. haftanın sonuçları ve oluşan puan durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2025 - 10:30 Güncelleme: 18.03.2025 - 10:30
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        İtalya Serie A Ligi'nde 29. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu
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        İtalya Serie A Ligi'nin 29. haftası pazar günü oynanan Atalanta-Inter karşılaşması ile tamamlandı.

        Milan, kendi evindeki mücadelede Como'nu 2-1 geçerek galip gelmeyi başardı.Ve 47 puana yükseldi.

        Inter, deplasmandaki mücadelesinde rakip sahada etkili bir performans sergileyerek Atalanta'yı 2-0 mağlup ederek 3 puanı kazandı. Bu galibiyet ile puanını 64'e yükseltti.

        Juventus, deplasmandaki zorlu maçta rakibi Fiorentina'a karşı direnç gösteremedi ve 3-0 mağlup olup, puan kaybetti. Juventus için zor geçen bu maçın ardından Juventus 52 puanda kaldı.

        Deplasmandaki zorlu karşılaşmada Napoli, Venezia ile başa baş bir mücadele sergiledi. 0-0 berabere kalan takımlar puanları paylaştı. Bu skorun ardından her iki takım da birer puanla sahadan ayrıldı. Napoli 61 puana ulaşırken Venezia ise 20 puana yükseldi.

        Ligin 29. haftasında Genoa ile Lecce karşılaştı. Genoa rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

        29. haftada ev sahibi Monza ile rakibi Parma berabere kaldı ve mücadele 1-1 bitti. Her iki takım da 1'er puanın sahibi oldu.

        Verona, bu hafta Udinese'e konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 1-0 ile konuk ekip Verona oldu.

        Torino, evindeki mücadelede rakibi Empoli'yi 1-0 geçip, sahadan galip ayrılarak puanını artırdı.

        Bologna, ev sahibi avantajını kullanarak zorlu maçta rakibi Lazio'nu 5-0 mağlup ederek 3 puanı aldı. Maç sonunda ev sahibi Bologna puanını 53'e yükseltti.

        Zorlu karşılaşmada ev sahibi Roma, rakibi Cagliari takımını 1-0 geçmeyi başardı.

        2024/2025 Sezonu İtalya Serie A Ligi - 29. Haftanın Sonuçları
        14.03.2025 22:45
        Genoa
        2
        Lecce
        1
        İY(2-0)
        15.03.2025 17:00
        Monza
        1
        Parma
        1
        İY(0-0)
        15.03.2025 17:00
        Udinese
        0
        Hellas Verona
        1
        İY(0-0)
        15.03.2025 20:00
        Milan
        2
        Como
        1
        İY(0-1)
        15.03.2025 22:45
        Torino
        1
        Empoli
        0
        İY(0-0)
        16.03.2025 14:30
        Venezia
        0
        Napoli
        0
        İY(0-0)
        16.03.2025 17:00
        Bologna
        5
        Lazio
        0
        İY(1-0)
        16.03.2025 18:00
        Roma
        1
        Cagliari
        0
        İY(0-0)
        16.03.2025 20:00
        Fiorentina
        3
        Juventus
        0
        İY(2-0)
        16.03.2025 22:45
        Atalanta
        0
        Inter
        2
        İY(0-0)

        2024/2025 Sezonu İtalya Serie A Ligi - 29. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Inter
        		29 19 7 3 64 38
        2
        Napoli
        		29 18 7 4 61 22
        3
        Atalanta
        		29 17 7 5 58 35
        4
        Bologna
        		29 14 11 4 53 15
        5
        Juventus
        		29 13 13 3 52 17
        6
        Lazio
        		29 15 6 8 51 9
        7
        Roma
        		29 14 7 8 49 14
        8
        Fiorentina
        		29 14 6 9 48 16
        9
        Milan
        		29 13 8 8 47 11
        10
        Udinese
        		29 11 7 11 40 -4
        11
        Torino
        		29 9 11 9 38 0
        12
        Genoa
        		29 8 11 10 35 -9
        13
        Como
        		29 7 8 14 29 -11
        14
        Hellas Verona
        		29 9 2 18 29 -29
        15
        Cagliari
        		29 6 8 15 26 -16
        16
        Parma
        		29 5 10 14 25 -14
        17
        Lecce
        		29 6 7 16 25 -27
        18
        Empoli
        		29 4 10 15 22 -23
        19
        Venezia
        		29 3 11 15 20 -19
        20
        Monza
        		29 2 9 18 15 -25

        2024/2025 Sezonu İtalya Serie A Ligi - 30. Hafta Maçları
        29.03.2025 17:00
        Como
        Empoli
        29.03.2025 17:00
        Venezia
        Bologna
        29.03.2025 20:00
        Juventus
        Genoa
        29.03.2025 22:45
        Lecce
        Roma
        30.03.2025 13:30
        Cagliari
        Monza
        30.03.2025 16:00
        Fiorentina
        Atalanta
        30.03.2025 19:00
        Inter
        Udinese
        30.03.2025 21:45
        Napoli
        Milan
        31.03.2025 19:30
        Hellas Verona
        Parma
        31.03.2025 21:45
        Lazio
        Torino
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