İtalya Serie A Ligi'nde 10. haftanın sonuçları

İtalya Serie A Ligi'nde 10. haftanın görünümü
İtalya Serie A Ligi'nde 2025/2026 sezonundaki 10. hafta heyecanı tamamlandı. Ligin zirvesinde 22 puanla Napoli bulunuyor. Ligin son sırasında yer alan takım ise Fiorentina. İtalya Serie A Ligi'nde 10. haftada alınan sonuçlar, puan durumu ve gelecek haftanın maç programını bu haberde bulabilirsiniz.
İtalya Serie A Ligi'nin 10. haftası, Lazio-Cagliari karşılaşmasıyla sona erdi.
Zorlu karşılaşmada ev sahibi Lazio, rakibi Cagliari takımını 2-0 geçmeyi başardı.
Milan, kendi sahasında ağırladığı Roma'a karşı üstünlük kurarak 1-0 galip gelmeyi başardı. Ve toplamda 21 puana ulaştı. Konuk Roma ise bu mücadaleden eli boş döndü.
Napoli, kendi evinde Como ile oynadığı maçta 0-0 berabere kaldı. İki takım da 1 puan ile yetinirken bu sonuçla Napoli'nin puanı 22, Como'nun ise 17 oldu.
Verona'a ligin 10. haftasında konuk olan Inter, rakibini 2-1 yenerek 21 puana yükseldi, haftayı puansız kapatan Verona ise 5 puanda kaldı.
Juventus, Cremonese'yi 2-1 yenerek zorlu deplasmandan 3 puanla dönmeyi başardı. Juventus bu mücadeleden sonra toplam puanını 18 yaparken Cremonese ise 14 puanda kaldı.
Udinese, zorlu mücadelede rakibi Atalanta'yı 1-0 geçmeyi başardı ve sahasında 3 puanın sahibi oldu.
Torino ile Pisa ligin 10. haftasındaki maçta karşılaştı. Her iki takımın 1'er puanla ayrıldığı mücadele 0-0 berabere sona erdi. Bu sonuçla birlikte Torino 13 puana ulaşırken, Pisa ise 6 puana yükseldi.
Lecce, bu hafta Fiorentina'a konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 1-0 ile konuk ekip Lecce oldu.
Bologna, deplasmanda Parma'yı 3-1 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.
Zorlu deplasmanda Genoa ev sahibi rakibi Sassuolo'nu 2-1 mağlup etti.