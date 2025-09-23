Habertürk
        İtalya Serie A Ligi'nde 4. haftanın sonuçları - Futbol Haberleri

        İtalya Serie A Ligi'nde 4. haftanın sonuçları

        İtalya Serie A Ligi'nde 2025/2026 sezonundaki 4. hafta heyecanı tamamlandı. Inter, Napoli, Juventus ve Milan haftayı galibiyet ile tamamladı. İtalya Serie A Ligi'nde 4. hafta sonuçları ve puan durumu ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

        Giriş: 23.09.2025 - 10:30 Güncelleme: 23.09.2025 - 10:30
        İtalya Serie A Ligi'nde 4. haftanın sonuçları
        Napoli ve Pisa takımları arasındaki mücadele ile, İtalya Serie A Ligi'nin 4. haftası kapanış yaptı.

        Napoli, kendi evinde Pisa 'i 3-2 mağlup ederek toplam puanını 12'ye çıkardı; konuk ekip Pisa ise haftayı 1 puanda tamamladı.

        Inter, kendi sahasında ağırladığı Sassuolo'a karşı üstünlük kurarak 2-1 galip gelmeyi başardı. Ve toplamda 6 puana ulaştı. Konuk Sassuolo ise bu mücadaleden eli boş döndü.

        Udinese'e ligin 4. haftasında konuk olan Milan, rakibini 3-0 yenerek 9 puana yükseldi, haftayı puansız kapatan Udinese ise 7 puanda kaldı.

        Zorlu deplasman mücadelesinde Juventus, rakibi Verona ile karşılaşarak 1-1 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu. Bu skor ile Juventus 10 puana ulaşırken Verona ise 3 puana yükseldi.

        Zorlu deplasmanda Cagliari ev sahibi rakibi Lecce'yi 2-1 mağlup etti.

        Zorlu müsabakada ev sahibi Bologna, rakibi Genoa'yı etkili oyunuyla 2-1 mağlup ederek 3 puan kazandı. Bu skorun ardından ev sahibi puanını 6'ya yükseltti.

        Roma, 4. haftada oynanan mücadelede Lazio'nu 1-0 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Roma böylece 9 puana yükseldi. Roma'yı ağırlayan Lazio ise 3 puanda kaldı.

        Cremonese ile Parma'nın karşı karşıya geldiği müsabakada taraflar birbirine üstünlük kuramadı ve maç başladığı gibi 0-0 sona erdi. Her iki takım da puanları paylaştı.

        Atalanta, 4. haftada oynanan mücadelede Torino'nu 3-0 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Atalanta böylece 8 puana yükseldi. Atalanta'yı ağırlayan Torino ise 4 puanda kaldı.

        Zorlu deplasmanda Como ev sahibi rakibi Fiorentina'yı 2-1 mağlup etti.

        2025/2026 Sezonu İtalya Serie A Ligi - 4. Haftanın Sonuçları
        19.09.2025 21:45
        Lecce
        1
        Cagliari
        2
        İY(1-1)
        20.09.2025 16:00
        Bologna
        2
        Genoa
        1
        İY(0-0)
        20.09.2025 19:00
        Hellas Verona
        1
        Juventus
        1
        İY(1-1)
        20.09.2025 21:45
        Udinese
        0
        Milan
        3
        İY(0-1)
        21.09.2025 13:30
        Lazio
        0
        Roma
        1
        İY(0-1)
        21.09.2025 16:00
        Cremonese
        0
        Parma
        0
        İY(0-0)
        21.09.2025 16:00
        Torino
        0
        Atalanta
        3
        İY(0-3)
        21.09.2025 19:00
        Fiorentina
        1
        Como
        2
        İY(1-0)
        21.09.2025 21:45
        Inter
        2
        Sassuolo
        1
        İY(1-0)
        22.09.2025 21:45
        Napoli
        3
        Pisa
        2
        İY(1-0)

        2025/2026 Sezonu İtalya Serie A Ligi - 4. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Napoli
        		4 4 0 0 12 6
        2
        Juventus
        		4 3 1 0 10 4
        3
        Milan
        		4 3 0 1 9 5
        4
        Roma
        		4 3 0 1 9 2
        5
        Atalanta
        		4 2 2 0 8 6
        6
        Cremonese
        		4 2 2 0 8 2
        7
        Cagliari
        		4 2 1 1 7 2
        8
        Como
        		4 2 1 1 7 2
        9
        Udinese
        		4 2 1 1 7 -1
        10
        Inter
        		4 2 0 2 6 4
        11
        Bologna
        		4 2 0 2 6 0
        12
        Torino
        		4 1 1 2 4 -7
        13
        Lazio
        		4 1 0 3 3 0
        14
        Sassuolo
        		4 1 0 3 3 -3
        15
        Hellas Verona
        		4 0 3 1 3 -4
        16
        Genoa
        		4 0 2 2 2 -2
        17
        Fiorentina
        		4 0 2 2 2 -3
        18
        Parma
        		4 0 2 2 2 -4
        19
        Pisa
        		4 0 1 3 1 -3
        20
        Lecce
        		4 0 1 3 1 -6

        2025/2026 Sezonu İtalya Serie A Ligi - 5. Hafta Maçları
