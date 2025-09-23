İtalya Serie A Ligi'nde 4. haftanın sonuçları

Napoli ve Pisa takımları arasındaki mücadele ile, İtalya Serie A Ligi'nin 4. haftası kapanış yaptı.

Napoli, kendi evinde Pisa 'i 3-2 mağlup ederek toplam puanını 12'ye çıkardı; konuk ekip Pisa ise haftayı 1 puanda tamamladı.

Inter, kendi sahasında ağırladığı Sassuolo'a karşı üstünlük kurarak 2-1 galip gelmeyi başardı. Ve toplamda 6 puana ulaştı. Konuk Sassuolo ise bu mücadaleden eli boş döndü.

Udinese'e ligin 4. haftasında konuk olan Milan, rakibini 3-0 yenerek 9 puana yükseldi, haftayı puansız kapatan Udinese ise 7 puanda kaldı.

Zorlu deplasman mücadelesinde Juventus, rakibi Verona ile karşılaşarak 1-1 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu. Bu skor ile Juventus 10 puana ulaşırken Verona ise 3 puana yükseldi.

Zorlu deplasmanda Cagliari ev sahibi rakibi Lecce'yi 2-1 mağlup etti.

Zorlu müsabakada ev sahibi Bologna, rakibi Genoa'yı etkili oyunuyla 2-1 mağlup ederek 3 puan kazandı. Bu skorun ardından ev sahibi puanını 6'ya yükseltti.

Roma, 4. haftada oynanan mücadelede Lazio'nu 1-0 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Roma böylece 9 puana yükseldi. Roma'yı ağırlayan Lazio ise 3 puanda kaldı.