İtalya Serie A Ligi'nde 5. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar

İtalya Serie A Ligi'nde 5. haftanın sonuçları ve puan durumu
İtalya Serie A Ligi'nde 2025/2026 sezonundaki 5. hafta geride kaldı. Milan, Inter ve Napoli üç puanın sahibi oldu. Juventus puan kaybederek haftayı tamamladı. İtalya Serie A Ligi'nde 5. haftada alınan sonuçlar, puan durumu ve gelecek haftanın maç programını bu haberde bulabilirsiniz.
İtalya Serie A Ligi'nin 5. haftası pazar günü oynanan Genoa-Lazio karşılaşması ile tamamlandı.
Lazio, deplasmanda Genoa'yı 3-0 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.
Milan, ev sahibi olarak çıktığı mücadelede Napoli'yi 2-1 geçti ve 3 puanın sahibi olarak toplamda 12 puana yükseldi.
Ev sahibi Juventus, zorlu mücadelede rakibi Atalanta ile eşitliği bozamayarak 1-1 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu. İki takımın da eşitliği bozamadığı bu maçta Juventus puanını 11'e yükseltirken konuk Atalanta ise 9 puana ulaştı.
Napoli, deplasmandaki kritik maçta ev sahibi Milan'ı etkili oyunuyla 2-1 mağlup edip, 3 puanını hanesine yazdı. Kazandığı bu maç sonrasında toplamda 12 puana ulaştı.
Zor deplasman atmosferinde başarıyla mücadele eden Inter, ev sahibi Cagliari'yi deplasmanda 2-0 geçerek önemli bir galibiyet elde etti ve 3 puanı alan taraf oldu. Kazandığı bu maç ile Inter puanını 9'a yükseltmeyi başardı.
Como ile Cremonese ligin 5. haftasındaki maçta karşılaştı. Her iki takımın 1'er puanla ayrıldığı mücadele 0-0 berabere sona erdi. Bu sonuçla birlikte Como 8 puana ulaşırken, Cremonese ise 9 puana yükseldi.
Sassuolo, zorlu mücadelede rakibi Udinese'yi 3-1 geçmeyi başardı ve sahasında 3 puanın sahibi oldu.
Roma, evindeki mücadelede rakibi Verona'yı etkili oyunuyla 2-0 mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyet ile sahasında 3 puanı alan taraf oldu. Maç sonunda ev sahibi Roma puanını 12'ye yükseltti.
Pisa , evindeki mücadelede rakibi Fiorentina ile 0-0 berabere kaldı ve taraflar puanları paylaştı. Her iki takım da birer puanla ayrıldı.
Lecce, ev sahibi olduğu zorlu karşılaşmada rakibi Bologna ile berabere kalarak 2-2 puanları paylaştı.
Zorlu karşılaşmada ev sahibi Parma, rakibi Torino takımını 2-1 geçmeyi başardı.