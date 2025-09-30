Habertürk
        Haberler Spor Futbol İtalya İtalya Serie A Ligi'nde 5. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar - Futbol Haberleri

        İtalya Serie A Ligi'nde 5. haftanın sonuçları ve puan durumu

        İtalya Serie A Ligi'nde 2025/2026 sezonundaki 5. hafta geride kaldı. Milan, Inter ve Napoli üç puanın sahibi oldu. Juventus puan kaybederek haftayı tamamladı. İtalya Serie A Ligi'nde 5. haftada alınan sonuçlar, puan durumu ve gelecek haftanın maç programını bu haberde bulabilirsiniz.

        Giriş: 30.09.2025 - 10:30 Güncelleme: 30.09.2025 - 10:30
        İtalya Serie A Ligi'nde 5. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar
        İtalya Serie A Ligi'nin 5. haftası pazar günü oynanan Genoa-Lazio karşılaşması ile tamamlandı.

        Lazio, deplasmanda Genoa'yı 3-0 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.

        Milan, ev sahibi olarak çıktığı mücadelede Napoli'yi 2-1 geçti ve 3 puanın sahibi olarak toplamda 12 puana yükseldi.

        Ev sahibi Juventus, zorlu mücadelede rakibi Atalanta ile eşitliği bozamayarak 1-1 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu. İki takımın da eşitliği bozamadığı bu maçta Juventus puanını 11'e yükseltirken konuk Atalanta ise 9 puana ulaştı.

        Napoli, deplasmandaki kritik maçta ev sahibi Milan'ı etkili oyunuyla 2-1 mağlup edip, 3 puanını hanesine yazdı. Kazandığı bu maç sonrasında toplamda 12 puana ulaştı.

        Zor deplasman atmosferinde başarıyla mücadele eden Inter, ev sahibi Cagliari'yi deplasmanda 2-0 geçerek önemli bir galibiyet elde etti ve 3 puanı alan taraf oldu. Kazandığı bu maç ile Inter puanını 9'a yükseltmeyi başardı.

        Como ile Cremonese ligin 5. haftasındaki maçta karşılaştı. Her iki takımın 1'er puanla ayrıldığı mücadele 0-0 berabere sona erdi. Bu sonuçla birlikte Como 8 puana ulaşırken, Cremonese ise 9 puana yükseldi.

        Sassuolo, zorlu mücadelede rakibi Udinese'yi 3-1 geçmeyi başardı ve sahasında 3 puanın sahibi oldu.

        Roma, evindeki mücadelede rakibi Verona'yı etkili oyunuyla 2-0 mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyet ile sahasında 3 puanı alan taraf oldu. Maç sonunda ev sahibi Roma puanını 12'ye yükseltti.

        Pisa , evindeki mücadelede rakibi Fiorentina ile 0-0 berabere kaldı ve taraflar puanları paylaştı. Her iki takım da birer puanla ayrıldı.

        Lecce, ev sahibi olduğu zorlu karşılaşmada rakibi Bologna ile berabere kalarak 2-2 puanları paylaştı.

        Zorlu karşılaşmada ev sahibi Parma, rakibi Torino takımını 2-1 geçmeyi başardı.

        2025/2026 Sezonu İtalya Serie A Ligi - 5. Haftanın Sonuçları
        27.09.2025 16:00
        Como
        1
        Cremonese
        1
        İY(1-0)
        27.09.2025 19:00
        Juventus
        1
        Atalanta
        1
        İY(0-1)
        27.09.2025 21:45
        Cagliari
        0
        Inter
        2
        İY(0-1)
        28.09.2025 13:30
        Sassuolo
        3
        Udinese
        1
        İY(2-0)
        28.09.2025 16:00
        Roma
        2
        Hellas Verona
        0
        İY(1-0)
        28.09.2025 16:00
        Pisa
        0
        Fiorentina
        0
        İY(0-0)
        28.09.2025 19:00
        Lecce
        2
        Bologna
        2
        İY(1-1)
        28.09.2025 21:45
        Milan
        2
        Napoli
        1
        İY(2-0)
        29.09.2025 19:30
        Parma
        2
        Torino
        1
        İY(1-0)
        29.09.2025 21:45
        Genoa
        0
        Lazio
        3
        İY(0-2)

        2025/2026 Sezonu İtalya Serie A Ligi - 5. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Milan
        		5 4 0 1 12 6
        2
        Napoli
        		5 4 0 1 12 5
        3
        Roma
        		5 4 0 1 12 4
        4
        Juventus
        		5 3 2 0 11 4
        5
        Inter
        		5 3 0 2 9 6
        6
        Atalanta
        		5 2 3 0 9 6
        7
        Cremonese
        		5 2 3 0 9 2
        8
        Como
        		5 2 2 1 8 2
        9
        Bologna
        		5 2 1 2 7 0
        10
        Cagliari
        		5 2 1 2 7 0
        11
        Udinese
        		5 2 1 2 7 -3
        12
        Lazio
        		5 2 0 3 6 3
        13
        Sassuolo
        		5 2 0 3 6 -1
        14
        Parma
        		5 1 2 2 5 -3
        15
        Torino
        		5 1 1 3 4 -8
        16
        Fiorentina
        		5 0 3 2 3 -3
        17
        Hellas Verona
        		5 0 3 2 3 -6
        18
        Pisa
        		5 0 2 3 2 -3
        19
        Genoa
        		5 0 2 3 2 -5
        20
        Lecce
        		5 0 2 3 2 -6

        2025/2026 Sezonu İtalya Serie A Ligi - 6. Hafta Maçları
