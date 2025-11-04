İtalya Serie A Ligi'nde 9. haftanın görünümü

İtalya Serie A Ligi'nde 9. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar
İtalya Serie A Ligi'nde 2025/2026 sezonundaki 9. hafta maçları tamamlandı. Ligde 21 puanla Napoli lider ve hemen ardında onu 21 puanla Roma takip ediyor. İşte İtalya Serie A Ligi'nde 9. haftanın sonuçları ve oluşan puan durumu...
İtalya Serie A Ligi'nde oynanan 9. haftasının sona erdiği maçta, Pisa ile Lazio karşı karşıya geldi.
Pisa , evindeki mücadelede rakibi Lazio ile 0-0 berabere kaldı ve taraflar puanları paylaştı. Her iki takım da birer puanla ayrıldı.
Inter, sahasında Fiorentina'yı ağırladığı maçı 3-0 kazanarak 18 puana yükseldi, Fiorentina ise mücadeleden puansız ayrılan taraf oldu.
Juventus, kendi sahasındaki maçta rakibi Udinese'yi 3-1 mağlup ederek 3 puanı elde etti. Ve puanını 15'e yükseltti. Konuk ekip Udinese ise 12 puanda kaldı.
Deplasmandaki zorlu karşılaşmada Milan, Atalanta ile başa baş bir mücadele sergiledi. 1-1 berabere kalan takımlar puanları paylaştı. Bu skorun ardından her iki takım da birer puanla sahadan ayrıldı. Milan 18 puana ulaşırken Atalanta ise 13 puana yükseldi.
Zor deplasman atmosferinde başarıyla mücadele eden Napoli, ev sahibi Lecce'yi deplasmanda 1-0 geçerek önemli bir galibiyet elde etti ve 3 puanı alan taraf oldu. Kazandığı bu maç ile Napoli puanını 21'e yükseltmeyi başardı.
Como, evindeki mücadelede rakibi Verona'yı 3-1 geçip, sahadan galip ayrılarak puanını artırdı.
Zorlu müsabakada ev sahibi Roma, rakibi Parma'yı etkili oyunuyla 2-1 mağlup ederek 3 puan kazandı. Bu skorun ardından ev sahibi puanını 21'e yükseltti.
Cremonese, bu hafta Genoa'a konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 2-0 ile konuk ekip Cremonese oldu.
Zorlu mücadelede ev sahibi Bologna, rakibi Torino'nu tüm çabasına rağmen geçmeyi başaramadı ve 0-0 berabere kalarak puanları paylaştı.
Lig'in 9. haftasında Sassuolo deplasmanda Cagliari'e konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Sassuolo oldu: Maç 2-1 tamamlandı.