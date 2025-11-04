İtalya Serie A Ligi'nde 9. haftanın görünümü

İtalya Serie A Ligi'nde oynanan 9. haftasının sona erdiği maçta, Pisa ile Lazio karşı karşıya geldi.

Pisa , evindeki mücadelede rakibi Lazio ile 0-0 berabere kaldı ve taraflar puanları paylaştı. Her iki takım da birer puanla ayrıldı.

Inter, sahasında Fiorentina'yı ağırladığı maçı 3-0 kazanarak 18 puana yükseldi, Fiorentina ise mücadeleden puansız ayrılan taraf oldu.

Juventus, kendi sahasındaki maçta rakibi Udinese'yi 3-1 mağlup ederek 3 puanı elde etti. Ve puanını 15'e yükseltti. Konuk ekip Udinese ise 12 puanda kaldı.

Deplasmandaki zorlu karşılaşmada Milan, Atalanta ile başa baş bir mücadele sergiledi. 1-1 berabere kalan takımlar puanları paylaştı. Bu skorun ardından her iki takım da birer puanla sahadan ayrıldı. Milan 18 puana ulaşırken Atalanta ise 13 puana yükseldi.

Zor deplasman atmosferinde başarıyla mücadele eden Napoli, ev sahibi Lecce'yi deplasmanda 1-0 geçerek önemli bir galibiyet elde etti ve 3 puanı alan taraf oldu. Kazandığı bu maç ile Napoli puanını 21'e yükseltmeyi başardı.

Como, evindeki mücadelede rakibi Verona'yı 3-1 geçip, sahadan galip ayrılarak puanını artırdı.