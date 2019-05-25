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İtalya'ya 234 kamyon adet kamyon gönderecek

Anadolu Isuzu, İtalya’da kullanılmak üzere 234 adet Isuzu NQR 90 kamyon ihracatına hazırlanıyor. Araçların Anadolu Isuzu’nun Türkiye’deki fabrikasında üretilerek ve İtalya Distribütörü Midi’ye teslim edileceği bildirildi

anadolu ısuzu

Anadolu Isuzu, İtalya Distribütörü Midi ile yaptığı anlaşma kapsamında İtalya’ya 234 adetlik ilk kamyon ihracatını gerçekleştirdi.  

Şirketten yapılan açıklamada, NQR 90 model araçların 42 adedinin sağdan direksiyonlu olarak üretildiği, bu araçların İtalya’da çöp aracı olarak hizmet vermeye başlayacağı bildirildi. Geri kalan 192 adetin ise muhtelif amaçlar ile kullanılacağı kaydedildi.

84 adet Isuzu NQR 90 Short MT, 60 adet Isuzu NQR 90 Short NEES, 42 adet Isuzu NQR 90 S-Long Nees RHD ve 48 adet Isuzu NQR90 XXLong Nees araç ile toplam 234 araç Anadolu Isuzu’nun Türkiye’deki fabrikasında üretilecek ve İtalya Distribütörü Midi’ye teslim edilecek.

5193 cc hacminde Isuzu 4HK1E6C motora sahip olan NQR90, 190 PS gücünde ve 510 Nm’lik tork değerine sahip. 9 bin 500 kg’lık azami yük ağırlığıyla şehir içi taşımacılığında kullanılabilen ve belediye ihtiyaçlarını karşılayabildiği belirtilen NQR90'nun, farklı şasi uzunlukları bulunuyor.

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