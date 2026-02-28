İtalyan Bakan, Dubai'de mahsur kaldı

İtalyan "Il Fatto Quotidiano" gazetesinin, "Dubai'de mahsur kalan bir bakan var" başlığıyla verdiği haberde, Savunma Bakanı Crosetto'nun, dün sivil bir uçakla Dubai'ye gittiği belirtildi.

Crosetto'nun Dubai'ye gitme sebebinin, burada bulunan ailesini alarak bugün İtalya'ya dönmek olduğu ancak sabah saatlerinde başlayan ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sonrasında hava sahalarının sivil uçuşlara kapanması sebebiyle burada mahsur kaldığı ifade edildi.

La Repubblica gazetesi de Crosetto'nun sabah saatlerinde Başbakan Giorgia Meloni'nin Orta Doğu'daki gelişmelere dair topladığı acil güvenlik toplantısına da video konferansla bağlandığını yazdı.

İtalyan ANSA ajansı da akşam saatlerinde Bakan'ın Dubai'de mahsur kaldığı haberini geçti.

Bu arada, Bakan Crosetto ise öğlen saatlerinde Savunma Bakanlığı'nın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Orta Doğu'daki gelişmeleri büyük dikkatle takip ettiğini belirterek, ortak amacın çatışmanın herhangi bir şekilde tırmanmasını önlemek olduğunu ifade etti.

Muhalefetteki 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S) parlamenterleri yayımladıkları ortak yazılı açıklama ile Meloni Hükümetini ve Dubai’de mahsur kalan Bakan Crosetto'yu eleştirdi.

M5S'nin açıklamasında, şu ifadeler kullanıldı:

"2 yıldır Trump yönetimiyle ayrıcalıklı ilişkisinden bahseden Meloni hükümeti, İran'a yapılan saldırı hakkında Beyaz Saray'dan bombalama başladıktan sonra bilgilendirildi. Bu da yürütmenin uluslararası düzeydeki merkezi rolünün yalnızca Meloni'nin hayali masal dünyasında var olduğunu gösteriyor. Üzüntü verici gerçek şu ki, İtalya hiç olmadığı kadar uluslararası alanda tam bir marjinal konumda bulunuyor. Öyle ki bir savaşın başlatıldığı günde ülke, Savunma Bakanı Guido Crosetto'nun Dubai'de mahsur kalması ve İtalya'ya dönememesi durumuyla karşı karşıya kalıyor. Bu, hiçbir ağırlığımızın olmadığının açık kanıtıdır."

Diğer yandan, Başbakan Meloni'nin akşam saatlerinde, sabah olduğu gibi güvenlik ve istihbarat yetkililerinin katılımıyla bir güvenlik toplantısı daha yapacağı basına yansıdı.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.