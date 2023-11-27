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        Haberler Yaşam İtalyan donut tarifi! Graffe nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        İtalyan donut tarifi! Graffe nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Graffe, İtalya'nın özellikle Napoli ve Sicilya bölgelerinde sevilen bir donut çeşididir. Yumuşacık dokusu ve tatlı-tuzlu lezzeti ile oldukça lezzetli bir hamur işidir. İşte graffe tarifi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2023 - 17:17 Güncelleme: 27.11.2023 - 17:17
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        Graffe, genellikle şeker ve tarçın ile servis edilen bir donut çeşididir. İtalyanların donutu olarak bilinen bu leziz tarifi sizler için derledik.

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        GRAFFE MALZEMELERİ NELER?

        • 1 su bardağı ılık süt
        • 1 yemek kaşığı toz şeker
        • 1 paket kuru maya
        • 1/2 su bardağı sıvı yağ
        • 1 adet yumurta
        • 1 çay kaşığı tuz
        • 4-5 su bardağı un

        İçi için:

        • 1 su bardağı toz şeker
        • 1 çay kaşığı tarçın
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        GRAFFE NASIL YAPILIR?

        • Ilık sütte toz şekeri ve mayayı eritin.
        • Sıvı yağı, yumurtayı ve tuzu ekleyin ve karıştırın.
        • Unu azar azar ekleyin ve yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.
        • Hamuru üzerini streç film ile kapatıp ılık bir yerde 1 saat mayalanmaya bırakın.
        • Mayalanan hamuru unlanmış bir tezgahta açın.
        • Açtığınız hamuru rulo şeklinde sarın ve 10-12 parçaya bölün.
        • Her bir parçayı yuvarlayarak top haline getirin.
        • Topraklanmış bir tavada kızgın yağda kızartın.
        • Kızaran graffelere şeker ve tarçını serpin.
        • Ilık olarak servis edin.
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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