İtalyan donut tarifi! Graffe nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Graffe, İtalya'nın özellikle Napoli ve Sicilya bölgelerinde sevilen bir donut çeşididir. Yumuşacık dokusu ve tatlı-tuzlu lezzeti ile oldukça lezzetli bir hamur işidir. İşte graffe tarifi...
Giriş: 27.11.2023 - 17:17 Güncelleme: 27.11.2023 - 17:17
1
Graffe, genellikle şeker ve tarçın ile servis edilen bir donut çeşididir. İtalyanların donutu olarak bilinen bu leziz tarifi sizler için derledik.
2
GRAFFE MALZEMELERİ NELER?
İçi için:
3
GRAFFE NASIL YAPILIR?
Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları