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İtalyan hükümetinden Bolsonaro iddialarına yalanlama

İtalyan hükümeti, eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun İtalyan vatandaşlığı talep ettiği iddialarını yalanladı.

İtalyan hükümetinden Bolsonaro iddialarına yalanlama
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AA

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, bazı Brezilya gazetelerinde yer alan Bolsonaro'nun İtalyan vatandaşlığı için başvuru yaptığı iddialarına cevap vererek eski Brezilya Devlet Başkanı'nın "asla böyle bir talepte bulunmadığını" söyledi.

Bir radyoya açıklama yapan Tajani, Bolsonaro'nun talep etmesi halinde İtalyan vatandaşlığı alıp almayacağı konusunun da net olmadığını belirterek, "Vatandaşlığı kimin talep edebileceğini ve bunu alabileceğini belirleyen yasalar var. Bu kişisel bir tercih değil." ifadelerini kullandı.

Avrupa Parlamentosunda Yeşiller Grubunun Sözcüsü İtalyan Angelo Bonelli, dün "acil cevap vermesi" talebiyle Tajani'ye bir soru önergesi sunarak Bolsonaro'nun İtalyan vatandaşlığı talep ettiği ya da edeceğine ilişkin iddialara açıklık getirilmesini istemişti.

Bonelli, "İtalyan hükümeti açık olmak zorunda. Bolsonaro ve çocukları için vatandaşlık verilemez. Darbe yanlılarına bu hak tanınamaz." demişti.

Brezilya basını, mevcut durumda ABD'nin Florida eyaletinde bulunan ve 1 Ocak'tan itibaren dokunulmazlığı kalkan Bolsonaro hakkında Brezilya'da en az dört cezai soruşturmanın yürütüldüğünü, eski Devlet Başkanı'nın ailesiyle İtalya'ya gitme niyetinde olduğunu iddia ediyor.

Büyük dedesi İtalya'nın kuzeyindeki Anguillara doğumlu olan Bolsonaro'nun dört çocuğundan ikisinin (Edoardo ve Flavio) 2020'de İtalyan vatandaşlığı almak için başvurduğu İtalya Dışişleri Bakanlığı tarafından doğrulanırken, sürecin halen devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

İtalya'da aşırı sağ partilerden oluşan koalisyon hükümetinin ortakların Lig partisinin lideri Matteo Salvini'nin yakın ilişkisi olduğu Bolsonaro'dan "arkadaşım" diye bahsettiği biliniyor.

Bolsonaro'nun dün karın ağrısı şikayetiyle Orlando'da bir hastaneye kaldırıldığı duyurulmuştu.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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