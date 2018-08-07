İtalyan'ın sır yaralarını en üst kurul çözecek



Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre İtalya'da bir pazarlama şirketinde müdür olan 33 yaşındaki Alessandro Fiori, 13 Mart günü İstanbul'a geldi. Şişli'de bir otele yerleşen Fiori, bir gün sonra dolaşmak için otelden çıktı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Oğluna telefonla ulaşamayan baba Eligio Fiori, İstanbul'a gelerek kayıp başvurusunda bulundu.





KAMERA KAYITLARINA ULAŞILDI



Başvuru üzerine harekete geçen polis otel çevresindeki kamera görüntülerini inceledi. Alessandro Fiori'nin yalnız başına otelden çıktıktan sonra Taksim yönüne, oradan da Tophane'ye doğru gittiği belirlendi. Polis Fiori'nin izini sürerken Eminönü'nde denizde ceset bulunduğu haberi geldi. Sarayburnu'nda sahile vuran ceset Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kafasının arkasında ve sırtında yara izleri bulunan ceset, baba Eligio Fiori tarafından teşhis edildi ve DNA testiyle de kimliği kesinleşti.

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