Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Joel Millman, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, çoğunluğu Somalili ve Eritrelilerden oluşan Afrikalı 190 göçmenin 15 Ağustos'ta Akdeniz sularında Diciotti adlı gemi tarafından kurtarıldığını anımsattı.

Millman, İtalya ile Avrupa Birliği (AB) arasında göçmenlerin dağılımında çıkan anlaşmazlık nedeniyle gemideki göçmenlerin 10 gün boyunca İtalya'ya girişine izin verilmediğini anımsattı.

AA'nın haberine göre, anlaşma sağlanmamasına rağmen Arnavutluk'un 20, İrlanda'nın 20 ve Vatikan'ın da 100 göçmeni kabul ettiğini belirten Millman, daha sonra Diciotti gemisinin Sicilya kıyılarına yanaşmasına izin verildiğini söyledi.

Millman, IOM çalışanlarının ifadelerine göre, Libya'da iki yıl boyunca keyfi olarak gözaltında tutulan göçmenlerin tamamının beslenme sorunu yaşadığını ve bitkin halde olduğunu aktardı.

Göçmenlerin çoğunun insan kaçakçıları tarafından fidye için iki yıl tutulduğu bilgisini paylaşan Millman, göçmenlerin dayak yediğini ve işkence gördüğünü ifade etti.

Sözcü Millman, bunun da ötesinde Diciotti'ye göçmenleri tedavi için giren İtalyan doktorların, gemideki göçmen kadınların çoğunun Libya'da bulundukları dönemde tecavüze uğradığını tespit ettiğini kaydetti.

IOM Akdeniz Direktörü Federico Soda ise konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Libya'dan gelen göçmenlerin zamanında tespit edilmesi ve önlem alınması gerektiğinin altını çizerek, "Libya'dan gelen göçmenler genellikle şiddet, istismar ve işkencenin kurbanlarıdır." diye konuştu.

Uluslararası Göç Örgütü'nün rakamlarına göre bu yıl Akdeniz'de Avrupa sahillerine ulaşmaya çalışan bin 549 göçmen hayatını kaybetti.

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