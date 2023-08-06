İtalyanlar, Fenerbahçe'nin Krunic için yaptığı teklifi duyurdu!

Transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe orta sahasına da takviye yapmak için çalışmalarının sürdürüyor.

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TEKLİFİ DUYURDULAR

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, Rade Krunic için Milan'a 5 milyon euro, oyuncuya da yıllık 3.5 milyon euroluk bir teklif yaptı.