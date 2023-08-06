İtalyanlar, Fenerbahçe'nin Krunic için yaptığı teklifi duyurdu!
Orta saha transferinde ısrarını sürdüren Fenerbahçe, bir süredir Milan forması giyen Rade Krunic'in peşinde. Sarı-lacivertliler, İtalyan devinin yüksek bonservis bedeli konusundaki inadını kırmak isterken İtalyan basını ise Fenerbahçe'nin Krunic için yaptığı teklifi duyurdu. İşte detaylar...
Transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe orta sahasına da takviye yapmak için çalışmalarının sürdürüyor.
Fenerbahçe’de yönetim, teknik direktör İsmail Kartal’ın da istediği oyunculardan Rade Krunic konusunda ısrarını sürdürmeye devam ediyor.
TEKLİFİ DUYURDULAR
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, Rade Krunic için Milan'a 5 milyon euro, oyuncuya da yıllık 3.5 milyon euroluk bir teklif yaptı.
29 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe'ye transferine sıcak bakarken, Milan ile bonservis bedeli konusunda pazarlıkların sürdüğü belirtildi.
Haberde, transferin ancak 15 milyon euroluk bir teklifle gerçekleşebileceği belirtilirken, "Bu nedenle, İstanbul takımı önümüzdeki birkaç saat içinde teklifi iyileştirmeye hazırlanıyor." iddiası ileri sürüldü.
Milan'ın 2019 yılında Empoli'den kadrosuna kattığı Rade Krunic, Milano ekibinde 125 maçta 3 gol, 6 asistlik performans sergiledi.
Milan'la 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Krunic'in güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro olarak gösteriliyor.
RADE KRUNIC KİMDİR?
Rade Krunic, 7 Ekim 1993'te Foca'da doğdu. Profesyonel kariyerine Sutjeska Foca'da başladıktan sonra 2013 yılında Donji Srem'e geçti. 2014 yılında Hellas Verona, bonservisini aldığı Krunic'i aynı yıl Donji Srem'e kiraladı.
Burada yarım sezon kiralık oynayan Krunic, Ocak 2015'te Sırp ekibi Borac Cacak'a transfer oldu. Krunic, Temmuz 2015'te ise İtalyan takımı Empoli'nin yolunu tuttu. Empoli'de geçen 4 yılın ardından 2019 yılında 8.6 milyon euroya Milan'a transfer oldu.