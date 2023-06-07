LAZANYA VE MAKARNAYI SAKIN BIÇAKLA YEMEYİN

İtalya'da makarna ve lazanya bıçak ile yenmez, eğer bıçak kullanılırsa bu çok sert olmuş ancak keserek yeniyor anlamına gelir. Ayrıca makarnaya ketçap ve mayonez gibi sosların atılması saygısızlık olarak görülür.