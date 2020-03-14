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Olay yerine ulaşan itfaiye aracının ise merdiveninin ancak 6’ncı kata kadar ulaştığı belirlendi. Göz göre göre gelen facia, olay yerindeki bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonuyla görüntülendi.

Beycan Üçkardeş'in haberine göre yangın merkez Mezitli İlçesi Viranşehir Mahallesi’nde bulunan 10 katlı Doğa Plaza Apartmanı’nda meydana geldi. Apartmanın 8’nci katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın bir anda evi sardı. Aşırı duman ve alevlerin içinde kalarak korku ve paniğe giren ve tek başına olduğu belirtilen Yasemin Özel, balkona tırmandı.

FECİ ŞEKİLDE HAYATINI KAYBETTİ

Bu sırada ihbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye aracı merdiveni açtı. Ancak, açtığı itfaiye merdiveni kısa kaldığı için 6’ncı kat hizasına kadar çıkabildi. Yangın nedeniyle apartman önünde toplanan çok sayıdaki kişinin dehşetle izlediği olayda, balkon korkuluğuna tutunarak hayatta kalma mücadelesi veren genç kız, daha fazla dayanamayarak kendisini boşluğa bırakmak zorunda kaldı. Yaklaşık 30 metre yükseklikten yere çakılan genç kız feci şekilde yaşamını yitirdi.

İKİNCİ ARAÇ MERİVENİNİ AÇAMADI

Bu arada, Mezitli İtfaiye Şenliği’nden olay yerine ulaşan ilk itfaiye aracının merdiveninin ancak 6’ncı kata kadar ulaşması üzerine 10’ncu kata kadar ulaşabilecek merdivene sahip yeni bir itfaiye aracı istendi. Bunun üzerine uzun merdivene sahip itfaiye aracı şehir içinde ki merkezden olay yerine ulaştı. İtfaiye görevlileri araçta merdivenini açma çalışması yaptığı sırada, tırmandığı ve asılı kaldığı balkonda daha fazla dayanamayan Yasemin Özel boşluğa düşerek feci şekilde yaşamını yitirdi.

EVİN KAPISI KİLİTLİ ÇIKTI

Öte yandan yangınla ilgili soruşturma çok yönlü devam ederken, genç kızın bir süre önce Almanya’dan nişanlısının yanına geldiği belirlendi. Yangın çıkan evin giriş kapısının da kitli olduğu ve genç kızın bu nedenle dışarıya çıkamadığı iddia edildi.

Meydana gelen olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı’nca çok yönlü soruşturma başlatıldı.