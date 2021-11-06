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İran'dan şoke eden itiraf! "Petrolü kaçak satıyoruz!"

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhsin Rizayi, ABD yaptırımları nedeniyle petrolü kaçak yollarla sattıklarını ve karşılığında aldıkları parayı da ülkeye gizlice getirdiklerini söyledi

İTİRAF ETTİ! İran'dan son dakika petrol açıklaması:
İran'dan şoke eden itiraf!
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AA

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Ekonomi İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Muhsin Rızayi, ABD yaptırımlarını aşma yollarıyla ilgili açıklamada bulundu.

"KURUN YÜKSELMEMESİ İÇİN GİZLİCE GETİRİYORUZ"

AA'da yer alan habere göre ABD yönetiminin 3 yıldır "yasal gerekçe olmadan" İran'ı ekonomik ablukaya aldığını belirten Rızayi, "Petrolümüzü kaçak satıyoruz ve karşılığında elde ettiğimiz doları kurun yükselmemesi için ülkeye gizli bir şekilde getirmek zorunda kalıyoruz" dedi.

"ENGELLERİ KALDIRMAYA ÇALIŞIYORUZ"

İçerideki yaptırımların dışarıdaki yaptırımlardan daha tehlikeli olduğunu savunan Rızayi, müteşebbislerin ve gençlerin önünü kapatan engelleri kaldırmaya çalıştıklarını ifade etti.

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