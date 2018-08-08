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İtirafçı olan binbaşıya tahliye kararı

"FETÖ üyeliği" suçlamasıyla yargılanmasına başlanan binbaşı Oğuz T, itirafçı olup bildiklerini anlatınca tahliyesine karar verildi

08.08.2018 - 18:55 | Güncelleme:

Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ) üyeliği soruşturması sonucu açığa alınmasından sonra hakkında dava açılan ve yargılanmasına başlanan binbaşı Oğuz T, itirafçı olup bildiklerini anlatınca tahliyesine karar verildi.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Oğuz T. ve avukatı hazır bulundu.

İddianame özetinin okunmasının ardından savunması alınan Oğuz T, FETÖ yapılanması ile ortaokul yıllarında ders çalışma maksadıyla gittiği evlerde tanıştığını ancak hiçbir zaman örgüt hiyerarşisinde bulunmadığını ileri sürdü.

Söz konusu evde kalan Mustafa ismiyle bildiği kişinin kendisine Hamza kod adını verdiğini ancak bunu kabul etmediğini anlatan Oğuz T, askeri okullara girişinde FETÖ'nün bir katkısının olmadığını iddia etti.

Oğuz T, askeri lisedeki ilk yılında örgüt mensuplarıyla görüşmeye devam ettiğini, sonrasında bağını kopardığını ancak mesleğe başlamasından sonra FETÖ üyelerinin kendisi ile temasa geçtiğini aktardı.

Örgütün "cemaat" olarak bilindiği dönemde manevi duyguları sebebiyle FETÖ'den kimselerle sosyal ilişkilerini devam ettirdiğini söyleyen Oğuz T, 2012'deki MİT krizinden sonra örgüt üyeleriyle ilişkilerini azalttığını, ankesörlü ve ardışık arama yöntemiyle kendisine ulaşmak isteyen FETÖ mensuplarının telefonlarının çoğunu da cevapsız bıraktığını bildirdi.

"ERGENEKON VE BALYOZ DAVALARI İLE İNSANLARIN KANLARINA GİRDİLER"

Binbaşı Oğuz T, kendisiyle irtibata geçen FETÖ mensupları hakkında bildiklerini soruşturma aşamasında anlattığını, ifadelerinin etkin pişmanlık hükümleri kapsamında değerlendirilmesini istedi.

Örgüte ait evlerde kalmadığı ve örgütten talimat almadığı açıklamasını yapan Oğuz T, "FETÖ'nün toplantı ve diğer faaliyetlerine katılmadım. Bu yapı ile geçmişteki irtibatım sosyal ilişkiler içerisindedir. Örgüt üyelerinden kesinlikle talimat almadım. Görüşmelerim manevi tatmin amaçlıdır. Katalog evliliği denen saçmalık sonucu değil kendi tanıştığım eşim ile evlendim. Bunlara himmet ya da başka bir ad altında para yardımında bulunmadım. Ergenekon ve Balyoz davaları ile insanların kanlarına girdiler, haksızlık yaptılar. 7 Şubat MİT krizi ve devamındaki süreçte bağımı tamamen kopardım. 2014 sonrası hiçbir FETÖ mensubu ile irtibatım olmamıştır." diye konuştu.

Örgüt üyesi olmadığı savunmasını yineleyen Oğuz T, "FETÖ üyelerinin klasik taktiği olan inkar etmeyi değil bildiklerimi anlatmayı tercih ettim. Aklını ve mantığını FETÖ'ye kiraya verenlerden değilim." ifadelerini kullanarak tahliyesini ve beraatini istedi.

ARA KARAR

İddia makamının görüşünün alınmasından sonra mahkeme heyetinin ara kararını açıklayan Mahkeme Başkanı Ahmet Nazmi Alp, sanık hakkındaki delillerin toplanmış olması ve sanığın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma ihtimalinin bulunduğu gerekçesiyle tahliyesine karar verildiğini bildirdi.

Dava, eksik hususların giderilmesi için ertelendi.

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