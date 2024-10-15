Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague İtirazlar reddedildi: Tarık Biberovic ve Elijah Bryant bu akşam yok! - Basketbol Haberleri

        İtirazlar reddedildi: Tarık Biberovic ve Elijah Bryant bu akşam yok!

        Euroleague, Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun Tarık Biberovic ile Elijah Bryant için yaptığı itirazlarını reddetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2024 - 16:56 Güncelleme: 15.10.2024 - 16:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Euroleague'den itirazlara ret!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Geçtiğimiz hafta Anadolu Efes'in Fenerbahçe Beko'yu ağırladığı EuroLeague 2. hafta müsabakasına saha içinde yaşnan kavga damga vurmuştu. Elijah Bryant ile Tarık Biberovic, yaşadıkları tartışma nedeniyle maçtan diskalifiye edilmişlerdi.

        Bunun üzerine EuroLeague, iki oyuncuya da 1 maç men cezası vermişti. Buna karşın iki kulüp de karara itiraz ettiği için Biberovic ve Bryant’ın bu akşam (15 Ekim Salı) oynanacak müsabakalarda forma giymeleri bekleniyordu.

        EuroLeague Yönetimi, çift maç haftasının başlamasına çok az bir süre kala itirazlara resmi yanıtını iletti. EuroLeague, Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in yapmış olduğu itirazları reddetti.

        Bu nedenle hem Tarık Biberovic, hem de Elijah Bryant, takımlarının bu akşam oynayacakları maçlarda forma giyemeyecekler.

        Fenerbahçe Beko, bu akşam evinde Kızılyıldız’ı konuk edecek. Anadolu Efes ise Belgrad’da Maccabi Tel Aviv‘in konuğu olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kayıp Rojin'den acı haber! 18 gün sonra cansız bedeni bulundu
        Kayıp Rojin'den acı haber! 18 gün sonra cansız bedeni bulundu
        Odeabank satıldı
        Odeabank satıldı
        Forvetsiz oyun bir şehir efsanesi
        Forvetsiz oyun bir şehir efsanesi
        İzmir-Antalya 3 saate düşecek
        İzmir-Antalya 3 saate düşecek
        Festivalde yer tartışması: Genç kadının burnunu kırdı
        Festivalde yer tartışması: Genç kadının burnunu kırdı
        İlkokulda cinsel taciz! Temizlik görevlisi tutuklandı!
        İlkokulda cinsel taciz! Temizlik görevlisi tutuklandı!
        Ünlülerin şifacısıydı: 'Bostan baba'nın organik tarlasından uyuşturucu çıktı
        Ünlülerin şifacısıydı: 'Bostan baba'nın organik tarlasından uyuşturucu çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail tehlikesi ülkemize yaklaşıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail tehlikesi ülkemize yaklaşıyor
        Portekiz'de gündem Kerem: Gösteri yapıyor!
        Portekiz'de gündem Kerem: Gösteri yapıyor!
        Onu hatırlamıyorsanız dikkat! İşte en tehlikeli unutkanlık
        Onu hatırlamıyorsanız dikkat! İşte en tehlikeli unutkanlık
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Tetikçinin ifadesi ortaya çıktı
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Tetikçinin ifadesi ortaya çıktı
        Metehan, Nelsson'u geçti!
        Metehan, Nelsson'u geçti!
        Trump neden Hispanik ve Siyahlar arasında popüler?
        Trump neden Hispanik ve Siyahlar arasında popüler?
        DMD hastası Boran'ın vakti kısıtlı! Gen tedavisi için yardım bekliyor
        DMD hastası Boran'ın vakti kısıtlı! Gen tedavisi için yardım bekliyor
        MHP lideri Bahçeli'den grup toplantısında önemli mesajlar
        MHP lideri Bahçeli'den grup toplantısında önemli mesajlar
        "Rehin tutuluyorum"
        "Rehin tutuluyorum"
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        "Dünya Kupası'nı hak ediyor"
        "Dünya Kupası'nı hak ediyor"
        Ankaralı Turgut'un çocukları birbirine düştü
        Ankaralı Turgut'un çocukları birbirine düştü
        Farklı düşünüyorlar
        Farklı düşünüyorlar