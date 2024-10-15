İtirazlar reddedildi: Tarık Biberovic ve Elijah Bryant bu akşam yok!

Geçtiğimiz hafta Anadolu Efes'in Fenerbahçe Beko'yu ağırladığı EuroLeague 2. hafta müsabakasına saha içinde yaşnan kavga damga vurmuştu. Elijah Bryant ile Tarık Biberovic, yaşadıkları tartışma nedeniyle maçtan diskalifiye edilmişlerdi.

Bunun üzerine EuroLeague, iki oyuncuya da 1 maç men cezası vermişti. Buna karşın iki kulüp de karara itiraz ettiği için Biberovic ve Bryant’ın bu akşam (15 Ekim Salı) oynanacak müsabakalarda forma giymeleri bekleniyordu.

EuroLeague Yönetimi, çift maç haftasının başlamasına çok az bir süre kala itirazlara resmi yanıtını iletti. EuroLeague, Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in yapmış olduğu itirazları reddetti.