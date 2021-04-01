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İTO Başkanı Avdagiç: Ramazan'da paket servis sahuru da kapsamalı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Ramazan’da lokanta, restoran, pastane ve tatlıcı gibi işyerleri paket servislerini, sahuru da kapsayacak şekilde sürdürürlerse işletmelerimize ve istihdama katkısı olacaktır. Ramazan’da sahur vakti paket servisi ile bereketlensin” ifadesini kullandı.

İTO Başkanı Avdagiç: Ramazan'da paket servis sahuru da kapsamalı
HABERTURK.COM

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Ramazan’da lokanta, restoran, pastane ve tatlıcı gibi işyerleri paket servislerini, sahuru da kapsayacak şekilde sürdürürlerse işletmelerimize ve istihdama katkısı olacaktır. Ramazan’da sahur vakti paket servisi ile bereketlensin” ifadesini kullandı.

Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, son kabine toplantısının ardından açıklanan yeni salgın önlemleri kapsamında Ramazan ayı boyunca lokanta ve kafe gibi işletmelerin hizmetlerinin paket servisle sınırlandırılacağına işaret etti.

Avdagiç, İstanbul Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararına göre de yeme-içme yerlerinin 19.00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde çalışacağını, cumartesi ve pazar günlerinde ise 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet vereceğini hatırlattı.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Yeme-içme sektörünün pandemi dönemindeki mağduriyeti göz önünde bulundurularak, paket servis saatlerinin sahur vaktine kadar uzatılması faydalı olacaktır. Böylece servis, daha geniş bir zamana yayılmış olur. Daha fazla bir servis talebi doğacağı için de Ramazan ayı boyunca motorcu, kurye ek istihdamına da sebep olacaktır. Ramazan boyunca toplu iftar ve sahur yapamayacak vatandaşlarımıza paket servisi seçeneğinin sunulması, onlar için de işletmelerimiz için de rahatlık sağlayacaktır” dedi.

Avdagiç, öte yandan gelir ve kira destekleri başvurularının 1 Nisan’a, TL mevduatına stopaj indiriminin süresinin de 31 Mayıs’a kadar uzatıldığını da vurgulayarak, “Bu süreçte pandemiden etkilenen sektörlerimize verilecek her bir destek, ekonomimizi sağlamlaştıracak bir tuğla vazifesini görecektir” diye konuştu.

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