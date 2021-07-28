İTO'dan iş dünyasına

AA

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, iş dünyasına "aşını ol, indirimi al" uygulama çağrısında bulunarak, "Büyük şirketleri, perakende satış yapan grupları, finans kurumlarını, halka dönük hizmet veren hava yolu, otel gibi işletmeleri ve katılmak isteyen her firmayı 'aşı ödüllendirme' sistemine iştirak etmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamayla aşı sayısının artırılması konusunda iş dünyasına destek çağrısında bulundu.

Kovid-19 vaka sayıları yeniden yükselişe geçerken ve 22 milyondan fazla kişi henüz aşı olmamışken, aşı olanları avantajlı grup yapmanın çok olumlu katkıları olacağını belirten Avdagiç, şunları kaydetti:

"Tıpkı mevsimsel uyguladığımız indirim sezonu gibi, aşı sezonu indirimleri yapabiliriz. Yeni aşı yaptırmış olanlara daha yüksek indirim uygulanabilir. Daha önce aşı olmuş kişilere de ödül verilebilir. Bu uygulamaların aşılamadan kaçınmanın önlenmesine önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, 22 milyondan fazla kişinin henüz aşı olmadığını açıklamasının, aşılama için ortak bir çaba gösterilmesi gereğini açık bir şekilde ortaya koyuyor.

İkinci dozu olmayanların sayısının 17 milyon, çift doz aşı olup, 3'üncü doz aşıya gelmeyenlerin sayısının ise 9 milyona yakın olması gerçekten endişe verici. Bu hastalıktan gerçek anlamda kurtulmamız için devletin ve sağlık personelinin fedakarlıkla gerçekleştirdiği aşılama kampanyasına hepimiz destek olmalıyız."

Aşılamadan kaçınmanın önlenmesinde teşvik sisteminin yararlı olacağını aktaran Avdagiç, "İTO'ya üye 640 bin firma bulunuyor. Yüzbinlerce çalışanı ve milyonlarca müşterisi bulunan bu firmalarımızın bir çoğunun, indirimler gibi etkili yöntemler de dahil olmak üzere aşı kampanyaları yapmalarını öneriyoruz. Aşılama ile toplum sağlığının ve çalışma hayatımızın sağlam tutulması için iş dünyası olarak da bizler de üzerimize düşeni yapmalıyız. Bu noktada iş dünyamızın aşı teşvikleri için proje geliştirmesi çok yararlı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, aşının salgından çıkmanın en iyi yolu olduğunu hatırlattı. Halkın sağlığı için, piyasaların etkin ve açık kalması için aşıların mutlaka yaptırılması gerektiğinin altını çizen Avdagiç şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bilim Kurulu'nun ve uzmanların dile getirdiği gibi, hepimiz aşılarımızı olalım. Ayakta kalalım, üretimde kalalım. Özel sektörün aşılamayı cesaretlendirici yaklaşımlarının, halkın genelinde olumlu etkisi olacağını düşünüyorum. Aşının varyant virüsteki etkisi dahi kanıtlanmışken, aşı olmayanların virüsün yayılmasındaki etkisinin göz önünde tutulması şart. Özel sektörün aşılanan müşterilere ve çalışanlara yönelik birtakım uygulamalarına, birçok ülkede başlandı. Benzer örneklerin Türkiye'de de çoğalması pandemi ile devam eden mücadelede yararı olacaktır."