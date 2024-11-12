İUP maaşları ne zaman yatacak, ayın kaçında? İUP maaşı ödeme tarihi
İUP maaşları, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından hesaplara yatırılıyor. İUP, hem bireysel hem de işverenler için faydalı bir program olarak, işsizlikle mücadelede önemli bir rol oynarken İUP maaşlarının yatacağı tarih araştırılıyor. İşte konuyla ilgili detaylar
İUP maaşı ödemeleri Kasım ayında gündeme geldi. İŞKUR tarafından yürütülen ve işsiz bireylerin istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla uygulanan bir eğitim ve rehberlik programı olan İUP maaşı İŞKUR tarafından veriliyor. Peki İUP (TYP) maaşları ne zaman yatacak, 2024 Kasım İUP maaşları ödeme tarihleri belli mi?
İUP MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında çalışanların maaşlarının ne zaman yatacağına dair net bir tarih henüz açıklanmış değil. Ancak, maaş ödemelerinin önümüzdeki günlerde hesaplara yatırılması bekleniyor. İlgili kurumlar, bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapacaklarını duyurdu. Ödemeler, programda çalışılan gün sayısına göre hesaplanmakta olup, Ekim ayından itibaren maaşlarda artış yapılacağı ve aylık miktarın 12 bin TL'ye çıkarılacağı belirtiliyor.
İUP MAAŞLARI NE KADAR?
Katılımcılara katılım sağladıkları günler için olarak Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı için belirlen 666,75 TL cep harçlığı ödeniyor.
Programların ilk 4 haftası yoğunlaştırılmış eğitimler nedeniyle haftada 37,5 saat (5 gün), diğer haftalarda ise haftalık 22,5 saat (3 gün) olarak planlandı. Aylık ortalama 8 bin lira ödeme yapılacak İUP katılımcılarının kısa vadeli sigorta primleri de karşılanacak.
İUP HAKKINDA
18 yaşını doldurmuş, İŞKUR'a kayıtlı, emekli olmayan ve son bir aydır sigortalı olmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının başvurabildiği İUP'lar yarı zamanlı olarak en fazla 10 ay süreyle uygulanacak.
Programların ilk 4 haftası yoğunlaştırılmış eğitimler nedeniyle haftada 37,5 saat (5 gün), diğer haftalarda ise haftalık 22,5 saat (3 gün) olarak planlandı.
Aylık ortalama 8 bin lira ödeme yapılacak İUP katılımcılarının kısa vadeli sigorta primleri de karşılanacak. Bununla beraber bir katılımcı programlardan azami 140 fiili gün faydalanabilecek.
Öte yandan, katılımcıların İUP harici başka yerde çalışmasının önünde bir engel bulunmuyor.