Iwata - Nagoya maçı rakamları

Iwata ve Nagoya, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Japonya J1 Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 13:00. 32 puanlı Iwata 10. sırada bulunuyor, Nagoya 28 puana sahip ve 13. sırada. Iwata, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Nagoya son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 307 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Iwata kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 3.10, Nagoya sahadan galip ayrılırsa 2.50 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Iwata önceki hafta Nagoya mücadelesinde 1-3 yenildi.

Nagoya ise Iwata karşılaşmasında 1-3 kazandı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Iwata, 16 gol attı ve 15 gol yedi.

Nagoya, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Nagoya, deplasmanda 12 kez ağları sarsarken, 24 kez topu kendi kalesinde gördü.

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