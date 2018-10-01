İstanbul Küçükçekmece'de, 25 yaşındaki eşi Fatoş Mutlugüneş'i geçen yıl şubat ayında tabancayla öldüren ve kayınvalidesi Sabiha Bayram'ı da yaralayan tutuklu sanık Tanju Mutlugüneş (27) ağırlaştırılmış müebbet ve 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, "İyi hal" ve "Haksız tahrik" indirimi uygulamazken, sanığın da tutukluluk halinin devamına karar verdi.

"PİŞMANIM, KEŞKE BEN ÖLSEYDİM"

Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Tanju Mutlugüneş ve taraf avukatları hazır bulundu. Son savunmasını yapan sanık Mutlugüneş, "Olayı tasarlayarak gerçekleşirmiş olmam söz konusu değildir. Kendi kafama ateş etmem de olayı başka bir mecraya çekmeye yönelik değildir. Olaydan dolayı pişmanım. Keşke olmasaydı. Eşimin yerine ben ölseydim" dedi.

İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANMADI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Mutlugüneş'i "Eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanık Mutlugüneş'i, müşteki Sabiha Bayram'ı "Kasten yaralama" suçundan da 12 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, sanığı "Ruhsatsız silah taşımak" suçundan da 1 yıl hapis ve 600 TL adli para cezasına çarptırdı.

DHA'nın haberine göre mahkeme heyeti, sanığa "İyi hal" ve "Haksız tahrik" indirimi de uygulamadı, sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verildi. Karar oy birliğiyle alındı.

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