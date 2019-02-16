İYİ Parti 79 yerde başkan adaylarını açıkladı

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31 Mart seçimleri için geri sayım sürerken partilerin adayları da yavaş yavaş netleşmeye başladı. İYİ Parti Genel Merkezi'nden bugün yapılan açıklamada 79 yerleşim bölgesindeki başkan adayları kamuoyuna duyuruldu.
Açıklanan listede Van Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere, Tokat, Batman, Giresun, Rize gibi illerin yanısıra Pozantı, Kahta, Bolvadin, Şemdinli, Yüksekova, İstanbul Kağıthane. İstanbul Esenler, Babaeski, Lüleburgaz, Darende, Fethiye, Çayeli, Bafra, Çorlu, Turhal, Kdz. Ereğli gibi ilçelerdeki başkan adayları da bulunuyor.
İşte adaylar ve bölgeleri
1 VAN BÜYÜKŞEHİR SERKAN SAYGIN
2 TOKAT MERKEZ HÜSEYİN YARICI
3 ADANA POZANTI MEHMET CAN
4 ADIYAMAN KAHTA ERDOĞAN ÖZER
5 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN SÜLEYMAN TOKER
6 AMASYA SULUOVA MAHMUT ERSU
7 ARDAHAN GÖLE HALİL ARAS
8 BATMAN MERKEZ BALPINAR FARIS ÖNER
9 BATMAN BEŞİRİ NEVZAT YENİDOĞAN
10 BATMAN HASANKEYF RAMAZAN TOĞUÇ
11 BATMAN GERÇÜŞ HAYRETTİN TURAN
12 ÇANKIRI BAYRAMÖREN KERİM KARAKOÇ
13 DENİZLİ ÇARDAK ALAETTİN TAGAY
14 DENİZLİ TAVAS KADİR TATIK
15 EDİRNE ENEZ MUSTAFA SÜNNETÇİ
16 EDİRNE MERİÇ GÜVEN ÇAMUR
17 ERZURUM NARMAN ERAY AKPINAR
18 ERZURUM OLUR ŞULE ÜLKÜ ÖZGÜL
19 GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL BEKİR ÖZTEKİN
20 GAZİANTEP NURDAĞI ORHAN YILMAZ
21 GİRESUN MERKEZ DUROĞLU MUSTAFA AKSU
22 HAKKARİ ŞEMDİLLİ SITAR ERDEN
23 HAKKARİ DERECİK AZİZ SEVİK
24 HAKKARİ YÜKSEKOVA ESENDERE CENGİZ BÜYÜKSU
25 HATAY ALTINÖZ MEHMET TUNCAY
26 İSTANBUL KAĞITHANE MEHMET ASLAN
27 İSTANBUL ESENLER MUSTAFA YILMAZ
28 KARAMAN BAŞYAYLA AHMET KOCA
29 KASTAMONU TAŞKÖPRÜ HÜSEYİN ÖZMEN
30 KIRKLARELİ BABAESKİ RAGIP BERK
31 KIRKLARELİ BABAESKİ BÜYÜKMANDIRA ÇİLLER ÇETİNER
32 KIRKLARELİ İNECE NİHAT EVİRGEN
33 KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ MUSTAFA KALECİK
34 KIRKLARELİ EVRENSEKİZ NAKİ KARAKUŞ
35 KIRKLARELİ PINARHİSAR HÜSEYİN ÇALIK
36 KIRKLARELİ VİZE HARUN KIYAR
37 KOCAELİ BAŞİSKELE RIZA GÜVEN USTA
38 KONYA GÜNEYSINIR MURAT KARA
39 MALATYA DARENDE HASAN SEYFETTİN ATEŞ
40 MARDİN MAZIDAĞI HASİP EROL
41 MERSİN GÜLNAR AHMET SARI
42 MUĞLA FETHİYE NAGEHAN BULUT
43 MUĞLA ULA BEKİR TAVAS
44 MUĞLA SEYDİKEMER EŞREF ŞEN
45 NEVŞEHİR ACIGÖL SADULLAH BİÇER
46 ORDU ÇAMAŞ AHMET ÖZCAN
47 ORDU KABATAŞ KEMAL ÖZER
48 RİZE ÇAYELİ MELİHA ÇOMOĞLU
49 RİZE MERKEZ SALARHA GÖNÜL ER
50 RİZE PAZAR TAYFUN TAN
51 RİZE KALKANDERE EYÜP SAĞLAM
52 SAMSUN BAFRA RIZVAN AKSOY
53 SAMSUN CANİK ATIF YİĞİT
54 ŞANLIURFA AKÇAKALE ÖMER AY
55 ŞANLIURFA CEYLANPINAR HAMİT ASLANALP
56 ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ YUNUS ÇOBAN
57 ŞANLIURFA HALFETİ MAHMUT YAMAN
58 ŞANLIURFA BOZOVA MEHMET KAYA
59 TEKİRDAĞ ÇORLU ERKAN DÜZENLİ
60 TEKİRDAĞ MURATLI ZÜLKÜF İŞLER
61 TEKİRDAĞ SARAY ALİ ÖZEN
62 TOKAT TURHAL ŞENYURT ZEKERİYA ÇANKAYA
63 UŞAK SİVASLI RAMAZAN SOYDEMİR
64 VAN BAHÇESARAY CEVDET GÖRÜNÜŞ
65 VAN BAŞKALE ŞERMİN BOZKURT
66 VAN ÇALDIRAN HARUN BAYRAK
67 VAN EDREMİT NEDİM POLAT
68 VAN GEVAŞ SELAHATTİN NERGİS
69 VAN GÜRPINAR ÇETİN MELAT
70 VAN İPEKYOLU ABDULLAH AKBAŞ
71 VAN MURADİYE METİN ÇELİK
72 VAN TUŞBA EJDER KOÇ
73 YALOVA TAVŞANLI SİBEL GENÇTÜRK
74 YALOVA SUBAŞI İBRAHİM TAŞ
75 ZONGULDAK ÇAYCUMA NUSRET YAKICI
76 ZONGULDAK EREĞLİ ALİ KAYA
77 ZONGULDAK DEVREK ÇAYDEĞİRMENİ ŞABAN KIR
78 ZONGULDAK KİLİMLİ ÇATALAĞZI RUŞEN ÇİMEN
79 ZONGULDAK KİLİMLİ GELİK YILMAZ HIZARCI
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