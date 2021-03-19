İYİ Partili Koray Aydın'dan HDP açıklaması! 0:00 / 0:00

AA

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Antalya’da bir otelde düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"ÖĞLEDEN SONRA GÜNAYDIN"

AA'da yer alan habere göre HDP'nin kapatılması istemiyle açılan dava ve HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşmesine ilişkin soruyu yanıtlayan Koray Aydın, "Şimdi akılları başlarına gelmiş HDP'ye dava açmışlar. Öğleden sonra günaydın" dedi.

"KİMSE BİZİ, KENDİ OYUNUNUN PARÇASI GÖRMESİN"

Aydın, partisinin Millet İttifakı'ndan ayrılıp AK Parti ile ittifak kuracağı iddiasını soran bir gazeteciye ise, "Biz ne yaptığını bilen partiyiz. Öyle hiç kimse çıkıp da bizi kendi oyununun içinde bir parça olarak görmeye çalışmasın" karşılığını verdi.

"ANTALYA'DA 1'İNCİ PARTİ OLACAĞIZ"

"İYİ Parti'nin varlığıyla Türk muhalefetine de yeni bir kan gelmiştir" diyen Aydın, ilk seçimde Antalya'da birinci parti olacaklarını iddia etti.

MUHİTTİN BÖCEK'İ ZİYARET ETTİ

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aydın, daha sonra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i makamında ziyaret etti.

KASKETLE POŞU TAKIP TESPİH ÇEKTİ

Muhittin Böcek, ziyaretin anısına Aydın'a kasket, poşu, tespih ve Antalya'ya özgü yöresel halı hediye etti. Kasketi ve poşuyu takan Aydın, bir süre hediye edilen tespihi çekti.