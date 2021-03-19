İYİ Partili Koray Aydın'dan HDP açıklaması!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemPolitikaHDP kapatma davası! İYİ Parti'den son dakika açıklama diyorum abi
ABONE OL

İYİ Partili Koray Aydın'dan HDP açıklaması!

Antalya'da gündeme ilişkin açıklamada bulunan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davayla ilgili olarak, "Şimdi akılları başlarına gelmiş HDP'ye dava açmışlar. Öğleden sonra günaydın" değerlendirmesinde bulundu

HDP kapatma davası! İYİ Parti'den son dakika açıklama diyorum abi
İYİ Partili Koray Aydın'dan HDP açıklaması!
0:00 / 0:00
AA

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Antalya’da bir otelde düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"ÖĞLEDEN SONRA GÜNAYDIN"

AA'da yer alan habere göre HDP'nin kapatılması istemiyle açılan dava ve HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşmesine ilişkin soruyu yanıtlayan Koray Aydın, "Şimdi akılları başlarına gelmiş HDP'ye dava açmışlar. Öğleden sonra günaydın" dedi.

"KİMSE BİZİ, KENDİ OYUNUNUN PARÇASI GÖRMESİN"

Aydın, partisinin Millet İttifakı'ndan ayrılıp AK Parti ile ittifak kuracağı iddiasını soran bir gazeteciye ise, "Biz ne yaptığını bilen partiyiz. Öyle hiç kimse çıkıp da bizi kendi oyununun içinde bir parça olarak görmeye çalışmasın" karşılığını verdi.

"ANTALYA'DA 1'İNCİ PARTİ OLACAĞIZ"

"İYİ Parti'nin varlığıyla Türk muhalefetine de yeni bir kan gelmiştir" diyen Aydın, ilk seçimde Antalya'da birinci parti olacaklarını iddia etti.

MUHİTTİN BÖCEK'İ ZİYARET ETTİ

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aydın, daha sonra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i makamında ziyaret etti.

KASKETLE POŞU TAKIP TESPİH ÇEKTİ

Muhittin Böcek, ziyaretin anısına Aydın'a kasket, poşu, tespih ve Antalya'ya özgü yöresel halı hediye etti. Kasketi ve poşuyu takan Aydın, bir süre hediye edilen tespihi çekti.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Berat Kandili ne zaman 2021? Berat Kandili 2021 hangi gün ve önemi nedir?
GÜNDEM2021 Diyanet Kandil günleri nedir?
ALES başvuru son gün ne zaman ve başvurular nasıl yapılır? ALES 2021 ne zaman? ALES başvuru sınav ücreti
GÜNDEMALES başvurusu nasıl yapılır?
ACI VEDA! Son dakika... Fabrika duvarına çarpan genç iş adamı vefat etti! Eşi ayaklarına sarıldı
GÜNDEMAcı veda! Ayaklarına sarıldı, ayıramadılar
Son dakika haberi AK Parti'li Bostancı'dan 'HDP' açıklaması
GÜNDEMAK Parti'li Bostancı'dan 'HDP' açıklaması
Son dakika: Havai fişek faciasında bir sanığa tahliye - Haberler
GÜNDEMHavai fişek faciasında bir sanığa tahliye
SON DAKİKA: Matik Manukyan’ın dev mirası sahibini buldu! - Haberler
GÜNDEMManukyan’ın dev mirası onlara kaldı!
SON DAKİKA! 'Fino Gürkan' çetesine nefes kesen operasyon
GÜNDEM'Fino Gürkan' çetesine nefes kesen operasyon
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden-Putin atışmasına yanıt
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Son dakika: Duygu Delen'in ölümünde kahreden keşif! Sanık olay yerinde
GÜNDEMDuygu Delen'in ölümünde kahreden keşif!
Klılçdaroğlu'ndan son dakika açıklama: Demokratik değerlerle hepimiz temelinde çalışacağız
GÜNDEM"Hepimiz temelinde çalışacağız"